Никаких тромбов даже в сильную жару: для разжижения крови достаточно делать это — рекомендация сердечно-сосудистого хирурга

10:32, 23 июн 2025

Повышенная температура окружающей среды оказывает непосредственное влияние на состояние нашей крови. При жаре кровь становится более вязкой, что увеличивает вероятность образования тромбов. Этот риск актуален даже для людей без явных проблем со здоровьем, но особенно высок он для тех, у кого наблюдаются начальные признаки атеросклероза.

Владимир Хорошев, опытный сердечно-сосудистый хирург, подчеркивает прямую зависимость между повышением температуры воздуха и увеличением риска тромбоза. Чтобы минимизировать эту опасность, врач рекомендует придерживаться ряда простых, но эффективных профилактических мер.

Ключевым моментом в профилактике тромбообразования является правильное употребление жидкости. Хорошев настоятельно советует отдавать предпочтение чистой питьевой воде. Если нет возможности пить воду, можно заменить ее слабо заваренным прохладным чаем. Важно избегать газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и могут усугубить обезвоживание организма.

Выбор одежды также играет важную роль в поддержании здоровья в жаркую погоду. Рекомендуется носить вещи из натуральных «дышащих» материалов, таких как лен или хлопок. Синтетические ткани затрудняют теплообмен, что может привести к перегреву организма. Не стоит забывать и о защите головы: шляпа, кепка или панама станут надежной преградой от палящих солнечных лучей.

Соблюдение этих простых рекомендаций помогает естественным образом поддерживать оптимальную вязкость крови, снижая риск образования тромбов без применения медикаментозных средств.

Важно отметить, что тромбы чаще всего формируются в венах нижних конечностей — на уровне бедра или голени. Однако они могут возникнуть и в других частях тела, включая малый таз и нижнюю полую вену.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что данная информация носит ознакомительный характер. При наличии сомнений или беспокойства о своем здоровье необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному медицинскому специалисту.

Автор: Алия Карачурина