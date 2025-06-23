Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Никаких тромбов даже в сильную жару: для разжижения крови достаточно делать это — рекомендация сердечно-сосудистого хирурга

Никаких тромбов даже в сильную жару: для разжижения крови достаточно делать это — рекомендация сердечно-сосудистого хирурга

10:32, 23 июн 2025

Повышенная температура окружающей среды оказывает непосредственное влияние на состояние нашей крови. При жаре кровь становится более вязкой, что увеличивает вероятность образования тромбов. Этот риск актуален даже для людей без явных проблем со здоровьем, но особенно высок он для тех, у кого наблюдаются начальные признаки атеросклероза.

Владимир Хорошев, опытный сердечно-сосудистый хирург, подчеркивает прямую зависимость между повышением температуры воздуха и увеличением риска тромбоза. Чтобы минимизировать эту опасность, врач рекомендует придерживаться ряда простых, но эффективных профилактических мер.

Ключевым моментом в профилактике тромбообразования является правильное употребление жидкости. Хорошев настоятельно советует отдавать предпочтение чистой питьевой воде. Если нет возможности пить воду, можно заменить ее слабо заваренным прохладным чаем. Важно избегать газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и могут усугубить обезвоживание организма.

Выбор одежды также играет важную роль в поддержании здоровья в жаркую погоду. Рекомендуется носить вещи из натуральных «дышащих» материалов, таких как лен или хлопок. Синтетические ткани затрудняют теплообмен, что может привести к перегреву организма. Не стоит забывать и о защите головы: шляпа, кепка или панама станут надежной преградой от палящих солнечных лучей.

Соблюдение этих простых рекомендаций помогает естественным образом поддерживать оптимальную вязкость крови, снижая риск образования тромбов без применения медикаментозных средств.

Важно отметить, что тромбы чаще всего формируются в венах нижних конечностей — на уровне бедра или голени. Однако они могут возникнуть и в других частях тела, включая малый таз и нижнюю полую вену.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что данная информация носит ознакомительный характер. При наличии сомнений или беспокойства о своем здоровье необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному медицинскому специалисту.

Эксперт назвала продукты, способные предотвратить тромбы и стабилизировать уровень глюкозы — узнайте, что нужно есть

Читайте также:

Эксперт назвала продукты, способные предотвратить тромбы и стабилизировать уровень глюкозы — узнайте, что нужно есть
Автор: Алия Карачурина
Теги: тромбы здоровье
Читайте также

Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах
Это интересно
Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах
Спасают от тромбов: 5 продуктов, которые разжижают кровь и укрепляют сосуды
Это интересно
Спасают от тромбов: 5 продуктов, которые разжижают кровь и укрепляют сосуды
Как не стать жертвой тромбоза: флеболог дал советы по выявлению густой крови — признаки, на которые стоит обратить внимание
Это интересно
Как не стать жертвой тромбоза: флеболог дал советы по выявлению густой крови — признаки, на которые стоит обратить внимание
Тайная угроза: врач Владимиров назвал 3 продукта, из-за которых тромбы растут без симптомов
Это интересно
Тайная угроза: врач Владимиров назвал 3 продукта, из-за которых тромбы растут без симптомов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен