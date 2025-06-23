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«Онкозаболевания останутся в прошлом»: названа дата, когда в России начнут испытывать вакцину от рака на добровольцах

«Онкозаболевания останутся в прошлом»: названа дата, когда в России начнут испытывать вакцину от рака на добровольцах

10:21, 23 июн 2025

В мире медицины назревает потенциальный прорыв в борьбе с одним из самых грозных заболеваний современности. Российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают революционную вакцину против рака, которая может изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ имени Гамалеи, поделился амбициозными планами: уже к середине 2025 года могут стартовать клинические испытания этого препарата на людях. Важно отметить, что в исследовании примут участие пациенты с уже диагностированными злокачественными новообразованиями.

На данный момент вакцина проходит доклинический этап тестирования на лабораторных животных. Ученые ставят перед собой непростую задачу — создать препарат, способный бороться не только с первичной опухолью, но и с метастазами, что может стать настоящим прорывом в онкологии.

Гинцбург отметил, что в случае успеха вакцина может стать эффективным средством в борьбе с рядом наиболее распространенных и агрессивных форм рака. В частности, речь идет о немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, некоторых видах рака почек и меланоме.

Особенно интригует перспектива универсальности разрабатываемой вакцины. По словам ученых, в случае подтверждения эффективности, препарат можно будет применять при различных видах онкологических заболеваний. При этом ключевой особенностью станет возможность индивидуальной адаптации вакцины под генетический профиль каждого пациента, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак вакцина
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