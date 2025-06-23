Ставлю рядом с кроватью в жару и вмиг засыпаю сном младенца: эта хитрость позволит справиться с бессонницей — никаких вентиляторов

10:16, 23 июн 2025

С приходом знойных летних дней многие сталкиваются с проблемой нарушения сна. Душные ночи превращают попытки уснуть в настоящее испытание. Хотя люди часто прибегают к помощи снотворных препаратов, существуют более безопасные и эффективные методы борьбы с бессонницей в жаркую погоду.

Врач Ольга Чиркова поделилась несколькими простыми, но действенными советами, которые помогут быстро погрузиться в объятия Морфея даже в самую жаркую ночь. Один из наиболее эффективных способов — использование охлажденного постельного белья. Чиркова рекомендует перед сном поместить простыню или наволочку в морозильную камеру. Контакт с прохладной тканью не только быстро охладит тело, но и поможет снять стресс, вызванный перегревом.

Для тех, кто опасается простуды от слишком холодного белья, существует альтернативный метод. Разместите рядом с кроватью емкость с холодной водой или замороженную бутылку. Этот простой прием поможет снизить температуру в комнате, создавая более комфортные условия для сна. Многие, кто воспользовался этими рекомендациями, отмечают, что засыпают буквально за считанные минуты.

Что касается использования кондиционеров и вентиляторов, Чиркова предупреждает: «Спать под потоком охлажденного воздуха можно только тем, кто не боится сквозняков». Важно учитывать индивидуальную чувствительность организма к перепадам температур.

Помимо этих методов, врач рекомендует ряд дополнительных мер для улучшения качества сна в жаркий период. Стоит отказаться от дневного сна и интенсивных вечерних тренировок. Также важно увеличить потребление воды в течение дня и уменьшить количество белковой пищи в рационе.

Хотя эти советы основаны на профессиональном опыте, важно помнить, что каждый организм уникален. Перед внедрением новых методов борьбы с бессонницей рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или индивидуальные особенности здоровья.

Автор: Алия Карачурина