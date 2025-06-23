Никакого холода и чая: врач объяснил, как правильно измерять давление — вот что точно делать нельзя

09:56, 23 июн 2025

Измерение артериального давления играет важную роль в профилактике и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие люди недооценивают важность правильного подхода к этой процедуре, что может привести к неточным результатам и, как следствие, к неверной оценке состояния здоровья.

Михаил Никонов, опытный кардиолог, поделился ценными рекомендациями по корректному измерению артериального давления. По его словам, ключевым фактором является регулярность: оптимально проводить измерения дважды в сутки. Утреннее измерение рекомендуется выполнять через 15-20 минут после пробуждения, когда организм уже полностью пришел в себя после сна. Второе измерение следует провести спустя 12 часов, что позволит отследить суточные колебания давления.

Важно учитывать, что на показатели артериального давления могут влиять различные факторы. Никонов подчеркивает необходимость воздержаться от употребления кофеина и физических нагрузок перед процедурой. Температура окружающей среды также играет значительную роль — измерения следует проводить в комфортном, теплом помещении, чтобы избежать искажения результатов из-за холода.

Положение тела при измерении давления не менее важно. Врач рекомендует сидеть прямо, опираясь спиной на спинку стула, при этом ноги не должны быть скрещены. Рука, на которой производится измерение, должна лежать ровно, без напряжения. Эти, казалось бы, мелочи могут существенно повлиять на точность показаний.

Отдельное внимание Никонов уделяет выбору и правильному использованию манжеты тонометра. Она должна соответствовать обхвату руки пациента и располагаться на 2 см выше локтевого сгиба. Интересно отметить, что, по словам специалиста, измерять давление можно на любой руке, хотя многие привыкли делать это только на левой.

Соблюдение этих простых, но важных правил поможет получить наиболее точные показания артериального давления. Это, в свою очередь, позволит вовремя выявить отклонения и принять необходимые меры для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Однако важно помнить, что данная информация носит общий характер. При наличии конкретных вопросов или беспокойств относительно вашего здоровья всегда рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному медицинскому специалисту.

Автор: Алия Карачурина