Врачи назвали уникальную ягоду: защищает от рака, улучшает сердце и укрепляет иммунитет — узнайте, что это за чудо

12:15, 24 июн 2025

Недавно эксперты в области здравоохранения пролили свет на удивительные свойства всеми любимой клубники, которая может стать настоящим открытием для тех, кто заботится о своем здоровье.

Во время эфира на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша раскрыли секреты этой ароматной ягоды. Оказывается, клубника — не просто вкусное лакомство, но и мощный защитник организма от различных недугов.

Главное достоинство клубники — высокое содержание антиоксидантов. Эти вещества играют ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки от повреждений. Но это далеко не единственное преимущество этой ягоды.

Марина Макиша особо отметила наличие в клубнике антоцианов — веществ, способных снизить риск развития глаукомы. Кроме того, эти соединения активно борются с воспалительными процессами в сосудах, что крайне важно для предотвращения атеросклероза.

Иммунная система также получает мощную поддержку благодаря клубнике. В 100 граммах этой ягоды содержится 70% суточной нормы витамина С — настоящего стража нашего иммунитета. Такая концентрация делает клубнику отличным выбором для укрепления защитных сил организма.

Диетолог также подчеркнула богатство клубники калием — минералом, необходимым для нормальной работы сердца. Регулярное употребление этой ягоды может стать приятным и вкусным способом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. По данным Роскачества, здоровому взрослому человеку без пищевой аллергии рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов клубники в день. Людям с сахарным диабетом следует ограничиться 60 граммами ягоды ежедневно.

Важно помнить, что несмотря на все преимущества клубники, эта информация носит ознакомительный характер. Перед внесением существенных изменений в свой рацион всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или индивидуальные особенности организма.

Автор: Алия Карачурина