Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Врачи назвали уникальную ягоду: защищает от рака, улучшает сердце и укрепляет иммунитет — узнайте, что это за чудо

Врачи назвали уникальную ягоду: защищает от рака, улучшает сердце и укрепляет иммунитет — узнайте, что это за чудо

12:15, 24 июн 2025

Недавно эксперты в области здравоохранения пролили свет на удивительные свойства всеми любимой клубники, которая может стать настоящим открытием для тех, кто заботится о своем здоровье.

Во время эфира на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша раскрыли секреты этой ароматной ягоды. Оказывается, клубника — не просто вкусное лакомство, но и мощный защитник организма от различных недугов.

Главное достоинство клубники — высокое содержание антиоксидантов. Эти вещества играют ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки от повреждений. Но это далеко не единственное преимущество этой ягоды.

Марина Макиша особо отметила наличие в клубнике антоцианов — веществ, способных снизить риск развития глаукомы. Кроме того, эти соединения активно борются с воспалительными процессами в сосудах, что крайне важно для предотвращения атеросклероза.

Иммунная система также получает мощную поддержку благодаря клубнике. В 100 граммах этой ягоды содержится 70% суточной нормы витамина С — настоящего стража нашего иммунитета. Такая концентрация делает клубнику отличным выбором для укрепления защитных сил организма.

Диетолог также подчеркнула богатство клубники калием — минералом, необходимым для нормальной работы сердца. Регулярное употребление этой ягоды может стать приятным и вкусным способом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. По данным Роскачества, здоровому взрослому человеку без пищевой аллергии рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов клубники в день. Людям с сахарным диабетом следует ограничиться 60 граммами ягоды ежедневно.

Важно помнить, что несмотря на все преимущества клубники, эта информация носит ознакомительный характер. Перед внесением существенных изменений в свой рацион всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или индивидуальные особенности организма.

Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний

Читайте также:

Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний
Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника здоровье
Читайте также

Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти
Это интересно
Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти
Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний
Это интересно
Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний
Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача
Это интересно
Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача
Неожиданный защитник от Альцгеймера: простой продукт, о котором рассказала врач-диетолог – он обладает удивительным свойством
Это интересно
Неожиданный защитник от Альцгеймера: простой продукт, о котором рассказала врач-диетолог – он обладает удивительным свойством


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен