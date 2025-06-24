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Замените этим чай и кофе: Проживете до 100 лет, не тратя 75% пенсии в аптеке — эликсир здоровья скандинавских викингов

Замените этим чай и кофе: Проживете до 100 лет, не тратя 75% пенсии в аптеке — эликсир здоровья скандинавских викингов

10:31, 24 июн 2025

Этот удивительный напиток, сочетающий в себе силу природы и мудрость поколений, постепенно завоевывает популярность не только в странах Северной Европы, но и далеко за их пределами. Особенно примечательно, что пожилые скандинавы все чаще предпочитают его традиционным чаю и кофе, веря в его способность продлевать молодость и поддерживать жизненные силы.

Среди поклонников напитка бытует мнение, что его регулярное употребление может способствовать долголетию, позволяя людям достигать столетнего возраста и даже преодолевать этот рубеж. При этом отмечается, что такие долгожители значительно меньше нуждаются в лекарствах, экономя на медицинских расходах.

Недавно рецептом этого удивительного эликсира поделился доктор Дмитрий Морозов. Согласно его рекомендациям, для приготовления напитка требуется всего три ингредиента: сушеные плоды шиповника, измельченные листья крапивы и трава спорыш. Все компоненты берутся в равных пропорциях по одной чайной ложке.

Процесс приготовления прост: смесь трав помещается в термос и заливается двумя стаканами кипятка. После трехчасового настаивания целебный напиток готов к употреблению.

Каждый из компонентов этого эликсира обладает уникальными свойствами. Шиповник славится высоким содержанием витамина С и антиоксидантов. Крапива известна своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, кроветворение и обмен веществ. Спорыш, или горец птичий, эффективен при проблемах с мочевыделительной системой.

Доктор Морозов рекомендует употреблять этот напиток дважды в день — утром и днем, заменяя им привычные чай или кофе. Такой режим, по его мнению, позволит максимально раскрыть целебный потенциал травяного сбора.

Стоит отметить, что трава спорыш, входящая в состав напитка, обладает рядом полезных свойств. Она препятствует образованию камней в почках, оказывает мочегонное, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие, а также проявляет умеренную антимикробную активность.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье напиток
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