Вплоть до летального исхода: первая помощь при солнечном ударе — что можно и что нельзя делать

10:13, 24 июн 2025

Летом, когда солнце достигает своего пика активности, возрастает риск получения солнечного удара — состояния, которое может нести серьезную угрозу здоровью и даже жизни человека. Эксперты Министерства здравоохранения Алтайского края поделились важной информацией о том, как выявить признаки этого опасного состояния и какие меры предпринять для оказания первой помощи.

Первым сигналом надвигающегося теплового удара служит усиленное потоотделение. При появлении этого симптома необходимо немедленно покинуть открытое пространство и укрыться в тени или прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Специалисты рекомендуют снять лишнюю одежду, чтобы обеспечить коже доступ воздуха, и начать охлаждение тела с помощью прохладных компрессов. Параллельно с этим важно восполнить потерю жидкости в организме.

В случае, если состояние пострадавшего ухудшается, и он начинает терять сознание, следует дать ему вдохнуть пары 10-процентного раствора аммиака и уложить на бок. При дальнейшем ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Медики предупреждают о ряде действий, которых следует избегать при оказании помощи. Категорически запрещено давать пострадавшему сладкие напитки, чай, кофе или алкоголь. Особую осторожность нужно проявлять, если человек потерял сознание — попытка влить жидкость в рот может привести к попаданию воды в дыхательные пути и вызвать удушье.

К легким признакам солнечного удара относятся головная боль, тошнота, иногда сопровождающаяся рвотой, общее ощущение слабости, учащенное дыхание и пульс. В некоторых случаях может возникнуть кровотечение из носа или ощущение потемнения в глазах.

Важно помнить, что наибольшую опасность солнечные лучи представляют в период с 11 до 16 часов. В это время рекомендуется ограничить пребывание на открытом солнце, особенно людям с повышенной чувствительностью к высоким температурам.

Автор: Алия Карачурина