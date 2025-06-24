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Вредит коже: врач объяснил, опасно ли частое мытье и дезинфекция рук — нужно знать меру

Вредит коже: врач объяснил, опасно ли частое мытье и дезинфекция рук — нужно знать меру

09:28, 24 июн 2025

Эксперты единодушны: тщательное мытье рук является наиболее действенным способом защиты от болезнетворных микроорганизмов. Однако возникает вопрос: как обеспечить надежную защиту, не нанося при этом вред коже?

Дмитрий Дементьев, практикующий врач, в беседе с журналистами RT поделился важными сведениями о средствах для очищения рук. По его словам, большинство моющих составов содержат поверхностно-активные вещества, которые эффективно удаляют загрязнения, не представляя угрозы для кожного покрова. Это позволяет использовать их регулярно без опасений за здоровье кожи.

Тем не менее, у некоторых людей после применения очищающих средств или антисептиков могут возникать дискомфортные ощущения. В таких случаях Дементьев настоятельно рекомендует не игнорировать проблему и обратиться за консультацией к специалисту-дерматологу.

Говоря об антисептиках для кожи, врач отметил, что их основным компонентом часто выступает изопропиловый спирт. Этот ингредиент обладает вяжущим эффектом, что при чрезмерно частом использовании (например, каждый час) может привести к сухости кожи и образованию трещин.

Чтобы минимизировать негативное воздействие на кожу рук, Дементьев предлагает простое, но эффективное решение: дважды в день наносить увлажняющий крем. Альтернативным вариантом может стать переход на гипоаллергенные средства для мытья, которые более щадяще воздействуют на кожу.

Важно помнить, что правильная техника мытья рук играет не менее важную роль, чем выбор средства. Процедура должна занимать не менее 20 секунд, при этом необходимо уделять внимание не только ладоням, но и тыльной стороне рук, запястьям и пространству между пальцами.

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Автор: Алия Карачурина
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