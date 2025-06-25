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«Похожи на ежевику»: Врач Мясников рассказал, к каким родинкам нужно присмотреться — есть простой лайфхак для отслеживания

«Похожи на ежевику»: Врач Мясников рассказал, к каким родинкам нужно присмотреться — есть простой лайфхак для отслеживания

10:00, 25 июн 2025

Александр Мясников и Ирина Гостева, известные врачи, выступая в популярной программе «О самом главном», раскрыли ряд интересных фактов о родинках. По их словам, крупная родинка с ороговевшей поверхностью часто оказывается фибромой — доброкачественным образованием, внешне напоминающим ежевику. Такое сравнение помогает людям легче идентифицировать этот тип кожных наростов.

Интересный факт, о котором упомянули эксперты, касается родинок с растущими из них волосами. Вопреки распространенному мнению, удалять такие волоски не рекомендуется. Обычно это явление наблюдается при доброкачественных невусах. Вместо выдергивания волос специалисты советуют просто подстригать их.

Особое внимание Мясников призвал обратить на выпуклые родинки и невусы на ножке. В таких случаях дерматолог Гостева настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту.

«Дерматоскопия — ключевой метод исследования в таких ситуациях. Именно она позволяет точно поставить диагноз и определить необходимость удаления родинки», — подчеркнула врач.

При этом Гостева отметила, что родинки, расположенные в местах, подверженных частым травмам, лучше удалить превентивно.

Врачи также акцентировали внимание на родинках, требующих пристального наблюдения. К ним относятся крупные, темные и неровные образования. Именно эти типы родинок могут перерождаться в опасные формы рака кожи — меланому или плоскоклеточную карциному.

В заключение эксперты дали ценный совет: регулярно фотографировать родинки для отслеживания их изменений. Это особенно актуально для людей со светлой кожей и голубыми глазами, которые находятся в группе повышенного риска. Ведение так называемого «паспорта кожи» может стать эффективным инструментом ранней диагностики опасных заболеваний.

Предвестники опасной болезни: дерматолог рассказала, какие родинки нужно обязательно удалять — новые выводы врачей

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Автор: Алия Карачурина
Теги: родинки здоровье мясников
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