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Яд в пластиковой таре: ученые рассказали, чем чревато употребление бутилированной воды

Яд в пластиковой таре: ученые рассказали, чем чревато употребление бутилированной воды

09:36, 25 июн 2025

В современном мире вода в пластиковых бутылках стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие считают ее более безопасной и удобной альтернативой водопроводной воде. Однако недавнее исследование китайских ученых из университета Цзинань бросает тень на эту распространенную практику.

Группа исследователей провела тщательный анализ химических процессов, происходящих в бутилированной воде. Их внимание было сосредоточено на летучих органических соединениях, которые выделяются при контакте воды с пластиковой тарой. Результаты оказались тревожными: во всех изученных образцах обнаружились потенциально опасные для здоровья человека вещества.

Среди выявленных соединений — алканы, алкены, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты и ароматические соединения. Эти химические вещества могут оказывать негативное влияние на организм при длительном воздействии. Особую обеспокоенность вызвал тот факт, что некоторые виды пластиковых бутылок продемонстрировали повышенный уровень токсичности.

Несмотря на эти тревожные выводы, ученые призывают не паниковать. Они подчеркивают, что концентрация вредных веществ остается на относительно низком уровне даже при воздействии солнечного света, который обычно ускоряет химические реакции. Тем не менее, эксперты рекомендуют проявлять осторожность при употреблении воды из пластиковых емкостей.

Для потребителей важно знать, что не все пластиковые бутылки одинаковы. Например, если на дне бутылки стоит цифра «1», это означает, что она не предназначена для повторного использования. Такая маркировка помогает избежать дополнительных рисков, связанных с многократным применением одноразовой тары.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: вода здоровье
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