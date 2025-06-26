Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Начнется бешеное сжигание жира: врач-эндокринолог назвала идеальный завтрак для снижения веса — и это не каша

Начнется бешеное сжигание жира: врач-эндокринолог назвала идеальный завтрак для снижения веса — и это не каша

14:58, 26 июн 2025

Правильно подобранный завтрак может стать не просто приятным началом дня, но и эффективным инструментом в достижении желаемой формы.

Зухра Павлова, опытный врач-эндокринолог, недавно поделилась своим экспертным мнением о том, какой завтрак действительно может помочь в борьбе с лишними килограммами. Ее слова заставляют задуматься: привычная утренняя каша, которую многие считают панацеей для стройности, на самом деле может играть против нас.

По мнению Павловой, ключ к эффективному похудению лежит не в углеводах, а в белках. «Полноценный завтрак необходим, но его состав имеет решающее значение», — утверждает эндокринолог. Она предостерегает от ежедневного употребления овсянки, даже приготовленной на воде, особенно если цель — снижение веса. Такой рацион, по словам врача, может привести к нежелательным последствиям: потере мышечной массы и накоплению жировой ткани.

Вместо этого Павлова рекомендует включать в утренний рацион продукты, богатые белком. Это могут быть яйца, творог или отварная куриная грудка. Особое внимание эндокринолог уделяет омлету с овощами, называя его «идеальным завтраком для похудения».

Интересно, что слова специалиста находят подтверждение в научных исследованиях. Эксперимент, проведенный учеными, показал, что участники, заменившие утреннюю выпечку на омлет, достигли более значительных результатов в снижении веса за двухмесячный период. При этом калорийность завтраков в обеих группах была одинаковой, что подчеркивает важность не только количества, но и качества потребляемых утром калорий.

Важно отметить, что, несмотря на убедительность приведенных аргументов, подход к питанию должен быть индивидуальным. Прежде чем кардинально менять свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, учитывая особенности вашего организма и состояние здоровья.

Каша — плохой вариант: Лучшее меню на завтрак, чтобы силы и здоровье были, а лишнего жира не было — срочно меняйте рацион

Читайте также:

Каша — плохой вариант: Лучшее меню на завтрак, чтобы силы и здоровье были, а лишнего жира не было — срочно меняйте рацион
Автор: Алия Карачурина
Теги: завтрак здоровье
Читайте также

Каша — плохой вариант: Лучшее меню на завтрак, чтобы силы и здоровье были, а лишнего жира не было — срочно меняйте рацион
Это интересно
Каша — плохой вариант: Лучшее меню на завтрак, чтобы силы и здоровье были, а лишнего жира не было — срочно меняйте рацион
Здоровое начало дня: идеальный завтрак для диабетиков по совету эндокринолога – идеальный уровень сахара даже в 90 лет
Это интересно
Здоровое начало дня: идеальный завтрак для диабетиков по совету эндокринолога – идеальный уровень сахара даже в 90 лет
Завтрак, который убивает: врач Вялов назвал продукт, от которого стоит отказаться - холестерин из-за этого просто зашкаливает
Это интересно
Завтрак, который убивает: врач Вялов назвал продукт, от которого стоит отказаться - холестерин из-за этого просто зашкаливает
«Хватит губить здоровье!»: эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярной диеты – сердце и сосуды в хлам
Это интересно
«Хватит губить здоровье!»: эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярной диеты – сердце и сосуды в хлам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен