Начнется бешеное сжигание жира: врач-эндокринолог назвала идеальный завтрак для снижения веса — и это не каша

14:58, 26 июн 2025

Правильно подобранный завтрак может стать не просто приятным началом дня, но и эффективным инструментом в достижении желаемой формы.

Зухра Павлова, опытный врач-эндокринолог, недавно поделилась своим экспертным мнением о том, какой завтрак действительно может помочь в борьбе с лишними килограммами. Ее слова заставляют задуматься: привычная утренняя каша, которую многие считают панацеей для стройности, на самом деле может играть против нас.

По мнению Павловой, ключ к эффективному похудению лежит не в углеводах, а в белках. «Полноценный завтрак необходим, но его состав имеет решающее значение», — утверждает эндокринолог. Она предостерегает от ежедневного употребления овсянки, даже приготовленной на воде, особенно если цель — снижение веса. Такой рацион, по словам врача, может привести к нежелательным последствиям: потере мышечной массы и накоплению жировой ткани.

Вместо этого Павлова рекомендует включать в утренний рацион продукты, богатые белком. Это могут быть яйца, творог или отварная куриная грудка. Особое внимание эндокринолог уделяет омлету с овощами, называя его «идеальным завтраком для похудения».

Интересно, что слова специалиста находят подтверждение в научных исследованиях. Эксперимент, проведенный учеными, показал, что участники, заменившие утреннюю выпечку на омлет, достигли более значительных результатов в снижении веса за двухмесячный период. При этом калорийность завтраков в обеих группах была одинаковой, что подчеркивает важность не только количества, но и качества потребляемых утром калорий.

Важно отметить, что, несмотря на убедительность приведенных аргументов, подход к питанию должен быть индивидуальным. Прежде чем кардинально менять свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, учитывая особенности вашего организма и состояние здоровья.

Автор: Алия Карачурина