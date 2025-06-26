«Забыла про жареную картошку»: 43-летняя россиянка похудела за 4 месяца на 20 кг и поделилась секретом
13:55, 26 июн 2025
43-летняя юрист из Ростова-на-Дону Елены Лукьяненко смогла сбросить впечатляющие 20 килограммов за четыре месяца. Кроме того, она полностью пересмотрела свой подход к питанию и образу жизни.
Елена, дважды став матерью, легко возвращалась к своему комфортному весу в 67 килограммов после родов. Однако жизнь преподнесла ей суровое испытание — потерю близкого человека. Этот эмоциональный удар спровоцировал неожиданный и резкий набор веса, несмотря на то, что Елена не меняла свои пищевые привычки.
Встревоженная стремительным увеличением массы тела, Елена решила действовать. Она обратилась за медицинской помощью и прошла тщательное обследование. Но настоящим прорывом стало ее участие в программе правильного питания.
Результаты не заставили себя ждать. За четыре месяца следования принципам правильного питания Елена сбросила 20 килограммов. Но дело не только в цифрах на весах — она обрела новые знания о здоровом образе жизни и научилась прислушиваться к потребностям своего организма.
Стоит отметить, что правильное питание — это не просто диета, а образ жизни. Оно подразумевает употребление цельных продуктов, богатых витаминами и питательными веществами, которые должны составлять 80-90% ежедневного рациона.
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