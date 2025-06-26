Так пахнут болезни: Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем может поведать запах пота

10:29, 26 июн 2025

Недавние исследования показывают, что запах пота может быть не просто результатом физической активности или жаркой погоды, но и важным индикатором скрытых проблем со здоровьем.

Врач Зухра Павлова, специализирующаяся на вопросах эндокринологии, раскрывает интересные факты о взаимосвязи запаха пота и различных заболеваний. По её словам, сам по себе пот не имеет запаха. Неприятный аромат возникает в результате жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих кожу человека. Эти микробы разлагают белки и жиры, выделяемые с потом, что приводит к образованию пахучих веществ, таких как аммиак и жирные кислоты.

Интересно отметить, что характер запаха может указывать на конкретные проблемы со здоровьем. Например, аромат, напоминающий грушу или ацетон, может свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Запах аммиака часто ассоциируется с нарушениями в работе почек, а кислый, уксусный аромат может быть признаком туберкулёза.

Павлова также обращает внимание на другие аспекты потоотделения, которые могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Частое потоотделение в холодное время года может указывать на нарушения в работе щитовидной железы, в частности, на гипертиреоз. Это состояние характеризуется избыточной выработкой гормонов щитовидной железы, что приводит к ускорению обмена веществ и ряду других симптомов, включая учащенное сердцебиение и потерю веса.

У женщин повышенная потливость может быть признаком гормонального дисбаланса, тогда как у мужчин это может свидетельствовать о нарушениях в уровне дигидротестостерона. Эти наблюдения подчеркивают важность комплексного подхода к оценке состояния здоровья, где даже такой, казалось бы, незначительный фактор, как запах пота, может играть важную диагностическую роль.

Важно помнить, что самодиагностика на основе запаха пота не может заменить профессиональное медицинское обследование. При появлении необычных симптомов или изменений в характере потоотделения рекомендуется обратиться к врачу для проведения необходимых анализов и получения квалифицированной консультации.

Автор: Алия Карачурина