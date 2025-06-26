Мало кто об этом знает: эксперты раскрыли, как часто нужно менять мочалку — иначе можно нанести вред здоровью

10:13, 26 июн 2025

Оказывается, большинство россиян заменяют мочалку только тогда, когда она теряет свой первоначальный вид или рвется. Однако эксперты настоятельно рекомендуют не дожидаться этого момента. По их мнению, оптимальный срок службы мочалки составляет не более пяти месяцев, независимо от ее внешнего состояния.

Причина такой рекомендации кроется в невидимых процессах, происходящих на поверхности мочалки. После каждого использования на ней остаются микроскопические частички кожи, которые создают идеальную среду для размножения потенциально опасных микроорганизмов. Эти бактерии могут вызывать различные кожные раздражения и даже инфекции.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, специалисты советуют не только регулярно заменять мочалку, но и еженедельно ее стирать. Такая простая процедура значительно снижает вероятность появления нежелательных кожных реакций и помогает поддерживать мочалку в гигиеничном состоянии.

Автор: Алия Карачурина