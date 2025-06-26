Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Безоговорочный симптом: Деменция началась, если люди говорят эту фразу — первый признак расстройства

Безоговорочный симптом: Деменция началась, если люди говорят эту фразу — первый признак расстройства

09:41, 26 июн 2025

В обществе распространено ошибочное мнение, что деменция — неизбежный спутник старости. Однако медицинские эксперты опровергают это заблуждение, подчеркивая важность раннего выявления и лечения этого серьезного заболевания. Врач Ольга Семёнова из клиники академика Ройтберга проливает свет на эту проблему, призывая общество к большей осведомленности и бдительности.

Старение и деменция: в чем разница?

Естественный процесс старения действительно может сопровождаться некоторым ухудшением памяти. Однако деменция — это нечто гораздо более серьезное. Она затрагивает не только память, но и личность человека в целом. Семёнова подчеркивает, что деменция — это заболевание, а не нормальное состояние пожилого человека. Интересно, что 9% случаев деменции диагностируют у людей молодого возраста, что разрушает стереотип о том, что это исключительно «болезнь стариков».

Первые признаки: на что обратить внимание

Начало деменции может проявляться в, казалось бы, незначительных изменениях поведения. Человек начинает путать даты и привычные маршруты, неправильно располагает вещи, становится неряшливым и теряет интерес к новому. Особенно тревожными сигналами являются забывчивость в отношении важных бытовых действий, таких как выключение газа, света или воды. Нарушается способность планировать свой день и расставлять приоритеты в делах.

Характерным признаком начинающейся деменции может стать фраза «Вот эта штука, ну как её». Это указывает на трудности с подбором слов и названий предметов, что часто сопровождает ухудшение памяти на ранних стадиях заболевания. Особенно тревожно, когда человек забывает имена близких родственников.

Лакунарная деменция: особая форма заболевания

Существует особая форма деменции — лакунарная, которая характеризуется потерей кратковременной памяти. При этом человек может не помнить, что делал или говорил буквально минуту назад, но осознает свою забывчивость. Эта форма часто наблюдается на ранних стадиях синдрома Альцгеймера и требует особого внимания специалистов.

Деменция — серьезное заболевание, требующее своевременной диагностики и лечения. Важно помнить, что это не неизбежное следствие старения, а медицинская проблема, которую можно и нужно решать. Внимательное отношение к здоровью своих близких, особенно пожилых родственников, может помочь выявить первые признаки заболевания и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Помните, что эта статья носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться к специалисту для профессиональной диагностики и лечения.

Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию

Читайте также:

Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: деменция здоровье
Читайте также

Забудьте о старении мозга раз и навсегда: опытный врач раскрыла поразительно легкий способ предотвратить деменцию всего за 2 часа в неделю
Это интересно
Забудьте о старении мозга раз и навсегда: опытный врач раскрыла поразительно легкий способ предотвратить деменцию всего за 2 часа в неделю
Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию
Это интересно
Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию
Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие
Это интересно
Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен