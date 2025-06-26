Безоговорочный симптом: Деменция началась, если люди говорят эту фразу — первый признак расстройства

09:41, 26 июн 2025

В обществе распространено ошибочное мнение, что деменция — неизбежный спутник старости. Однако медицинские эксперты опровергают это заблуждение, подчеркивая важность раннего выявления и лечения этого серьезного заболевания. Врач Ольга Семёнова из клиники академика Ройтберга проливает свет на эту проблему, призывая общество к большей осведомленности и бдительности.

Старение и деменция: в чем разница?

Естественный процесс старения действительно может сопровождаться некоторым ухудшением памяти. Однако деменция — это нечто гораздо более серьезное. Она затрагивает не только память, но и личность человека в целом. Семёнова подчеркивает, что деменция — это заболевание, а не нормальное состояние пожилого человека. Интересно, что 9% случаев деменции диагностируют у людей молодого возраста, что разрушает стереотип о том, что это исключительно «болезнь стариков».

Первые признаки: на что обратить внимание

Начало деменции может проявляться в, казалось бы, незначительных изменениях поведения. Человек начинает путать даты и привычные маршруты, неправильно располагает вещи, становится неряшливым и теряет интерес к новому. Особенно тревожными сигналами являются забывчивость в отношении важных бытовых действий, таких как выключение газа, света или воды. Нарушается способность планировать свой день и расставлять приоритеты в делах.

Характерным признаком начинающейся деменции может стать фраза «Вот эта штука, ну как её». Это указывает на трудности с подбором слов и названий предметов, что часто сопровождает ухудшение памяти на ранних стадиях заболевания. Особенно тревожно, когда человек забывает имена близких родственников.

Лакунарная деменция: особая форма заболевания

Существует особая форма деменции — лакунарная, которая характеризуется потерей кратковременной памяти. При этом человек может не помнить, что делал или говорил буквально минуту назад, но осознает свою забывчивость. Эта форма часто наблюдается на ранних стадиях синдрома Альцгеймера и требует особого внимания специалистов.

Деменция — серьезное заболевание, требующее своевременной диагностики и лечения. Важно помнить, что это не неизбежное следствие старения, а медицинская проблема, которую можно и нужно решать. Внимательное отношение к здоровью своих близких, особенно пожилых родственников, может помочь выявить первые признаки заболевания и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Помните, что эта статья носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться к специалисту для профессиональной диагностики и лечения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru