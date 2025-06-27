Сигнал опасности: доктор Мясников рассказал, как распознать «плохую» родинку — метод «дневника»
15:12, 27 июн 2025
Известный врач Александр Мясников обратил внимание общественности на важность регулярного осмотра родинок, особенно у людей с их большим количеством. По его словам, бдительность в отношении этих кожных образований может сыграть ключевую роль в ранней диагностике опасных заболеваний.
Он призывает обращать особое внимание на отметины, которые выделяются своим темным цветом, крупным размером или неправильной формой. Такие особенности могут сигнализировать о потенциальной опасности и требуют незамедлительной консультации специалиста.
Чтобы облегчить процесс самоконтроля, Мясников предлагает инновационный подход — ведение «дневника тела». Эта простая, но эффективная методика заключается в регулярном фотографировании подозрительных родинок и сравнении снимков во времени. Если вы заметили, что родинка начала расти или менять свой вид, это повод немедленно обратиться к врачу. Такие изменения могут быть первыми признаками меланомы — агрессивной формы рака кожи.
Отдельное внимание стоит уделить выпуклым родинкам, расположенным в местах постоянного контакта с одеждой, а также на ладонях и стопах. Доктор Мясников рекомендует рассмотреть вопрос об их удалении, чтобы избежать возможных осложнений в будущем.
Важно помнить, что меланома — коварное заболевание, часто маскирующееся под обычную родинку. Однако, в отличие от доброкачественных образований, она имеет тенденцию к росту, изменению цвета и формы. Своевременное обнаружение подобных изменений может стать решающим фактором в борьбе с этим серьезным недугом.
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