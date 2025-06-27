Простое действие — и про бессонницу в жару можно забыть: больше никакого кондиционера, вентилятора и проветривания — уснёте за 5 минут

14:53, 27 июн 2025

В разгар лета многие из нас сталкиваются с неожиданным врагом — бессонницей. Знойные ночи превращают комфортный сон в настоящее испытание, заставляя ворочаться в постели до самого рассвета. Почему летом так трудно заснуть и что с этим делать? Давайте разберемся вместе с экспертами.

Роман Бузунов, врач-сомнолог и доктор медицинских наук, объясняет, что главным виновником летней бессонницы выступает жара. Высокая температура воздуха нарушает работу нашей системы терморегуляции, вызывая напряжение в организме. В результате даже здоровые люди могут столкнуться с проблемами засыпания и поддержания качественного сна.

Но не спешите отчаиваться! Существуют эффективные способы борьбы с летней бессонницей. Один из них — использование влажного постельного белья. Звучит необычно, не правда ли? Однако этот метод действительно работает. По мере высыхания, смоченные простыни постепенно охлаждаются, создавая комфортный микроклимат для вашего тела.

Не менее важно следить за водным балансом организма. Бузунов рекомендует увеличить потребление прохладной воды до трех литров в день в особенно жаркие периоды. Однако важно помнить о возможных противопоказаниях, особенно для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Вечерний рацион также играет важную роль в борьбе с бессонницей. Эксперты советуют отказаться от кофеина перед сном. Это значит — никакого чая, кофе и других горячих напитков, содержащих этот бодрящий компонент.

Важно помнить, что хроническая бессонница — это серьезное состояние, требующее профессиональной медицинской помощи. Она характеризуется не только трудностями с засыпанием, но и поверхностным, прерывистым сном, частыми пробуждениями и невозможностью снова уснуть.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru