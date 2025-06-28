Кишечник начнет работать как часы: врач назвала продукты, которые улучшают состояние ЖКТ и укрепляют иммунитет — о запорах можно будет забыть

20:16, 28 июн 2025

Кишечник человека — это целый микромир, населенный триллионами микроорганизмов. Среди них особую роль играют бифидобактерии и лактобациллы. Эти невидимые помощники отвечают не только за пищеварение, но и за красоту, молодость и общее состояние здоровья. Скороходова подчеркивает важность поддержания баланса между этими бактериями: на каждую лактобациллу должно приходиться около 100 бифидобактерий.

Однако современный образ жизни часто нарушает этот хрупкий баланс. Стрессы, антибиотики, переедание и вредные привычки уменьшают количество полезных микроорганизмов, освобождая место для патогенных бактерий. Результат не заставляет себя ждать: появляются запоры, диарея, нарушается пищеварение, ослабевает иммунная система.

Как же восстановить микрофлору кишечника? Ответ прост: кисломолочные продукты. Елена Скороходова рекомендует ежедневно употреблять стакан натурального кефира или йогурта без сахара. Творог, ряженка и простокваша также окажут благотворное влияние на пищеварение и иммунитет.

Интересно, что пользу кисломолочных продуктов подтверждают и другие специалисты. Так, диетолог Ирина Мансурова отмечает, что регулярное употребление ряженки и кефира может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа. Эти напитки повышают чувствительность клеток к инсулину и помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

Автор: Алия Карачурина