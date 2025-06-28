Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Кишечник начнет работать как часы: врач назвала продукты, которые улучшают состояние ЖКТ и укрепляют иммунитет — о запорах можно будет забыть

Кишечник начнет работать как часы: врач назвала продукты, которые улучшают состояние ЖКТ и укрепляют иммунитет — о запорах можно будет забыть

20:16, 28 июн 2025

Кишечник человека — это целый микромир, населенный триллионами микроорганизмов. Среди них особую роль играют бифидобактерии и лактобациллы. Эти невидимые помощники отвечают не только за пищеварение, но и за красоту, молодость и общее состояние здоровья. Скороходова подчеркивает важность поддержания баланса между этими бактериями: на каждую лактобациллу должно приходиться около 100 бифидобактерий.

Однако современный образ жизни часто нарушает этот хрупкий баланс. Стрессы, антибиотики, переедание и вредные привычки уменьшают количество полезных микроорганизмов, освобождая место для патогенных бактерий. Результат не заставляет себя ждать: появляются запоры, диарея, нарушается пищеварение, ослабевает иммунная система.

Как же восстановить микрофлору кишечника? Ответ прост: кисломолочные продукты. Елена Скороходова рекомендует ежедневно употреблять стакан натурального кефира или йогурта без сахара. Творог, ряженка и простокваша также окажут благотворное влияние на пищеварение и иммунитет.

Интересно, что пользу кисломолочных продуктов подтверждают и другие специалисты. Так, диетолог Ирина Мансурова отмечает, что регулярное употребление ряженки и кефира может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа. Эти напитки повышают чувствительность клеток к инсулину и помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

Одна щепотка — и кишечник здоров: никакого метеоризма и вздутия — бродильные и гнилостные процессы побеждены на корню

Читайте также:

Одна щепотка — и кишечник здоров: никакого метеоризма и вздутия — бродильные и гнилостные процессы побеждены на корню
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье кишечник советы
Читайте также

«Нужно варить»: этот продукт защитит от колоректального рака и запоров — украсит салаты и супы
Здоровье
«Нужно варить»: этот продукт защитит от колоректального рака и запоров — украсит салаты и супы
Забудьте о запорах и укрепите сердце: сироп из этого растения является натуральным пребиотиком
Это интересно
Забудьте о запорах и укрепите сердце: сироп из этого растения является натуральным пребиотиком
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Это интересно
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Врач назвал фрукт, который должен быть на столе у каждого пенсионера
Это интересно
Врач назвал фрукт, который должен быть на столе у каждого пенсионера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен