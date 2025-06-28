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На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости

На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости

20:01, 28 июн 2025

Гипертония — серьезная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей во всем мире. Традиционное лечение часто включает прием множества медикаментов, что может негативно влиять на другие системы организма. Однако есть альтернативный подход, предложенный известным кардиохирургом Ильей Емцом, который может помочь нормализовать кровяное давление естественным путем.

Доктор Емец поделился рецептом домашнего эликсира, который, по его словам, способен эффективно снизить артериальное давление. Этот напиток готовится из легкодоступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Для приготовления целебного отвара вам потребуется:
• Четыре целых лимона (вместе с кожурой)
• Четыре головки чеснока
• Две столовые ложки свежего тертого имбиря
• Два литра воды

Измельчите лимоны, чеснок и имбирь в блендере до однородной массы. Затем залейте смесь водой и доведите до кипения. После этого отвар нужно процедить и охладить в холодильнике.

Рекомендуемый курс приема — один стакан напитка ежедневно за два часа до завтрака в течение месяца. После трехнедельного перерыва курс можно повторить.

По словам доктора Емца, регулярное употребление этого эликсира способствует нормализации давления, улучшению общего самочувствия и избавлению от головных болей, часто сопутствующих гипертонии.

Важно отметить, что, несмотря на натуральность ингредиентов, перед началом любого нового режима лечения необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному, может не подойти другому.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: давление здоровье советы
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