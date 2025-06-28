Почки будут работать словно часы: вот какой продукт стоит добавить в рацион прямо сейчас — врач выбрал лучший

20:00, 28 июн 2025

Почки часто называют «тихими героями» нашего организма. Эти небольшие, но невероятно важные органы ежедневно выполняют колоссальную работу, очищая нашу кровь и поддерживая баланс жизненно важных веществ. Однако мало кто знает, что у этих незаменимых органов есть неожиданный союзник — сочный и сладкий арбуз.

Дмитрий Виноградов, известный гастроэнтеролог, подчеркивает уникальную роль почек в нашем организме. «Представьте себе суперсовременный очистительный завод, который круглосуточно перерабатывает около 1 литра жидкости в минуту. Именно так работают наши почки, фильтруя кровь и выводя токсины», — поясняет эксперт.

Интересно, что по статистике, более 70% всех трансплантаций органов в мире приходится именно на почки. Это лишний раз подчеркивает их критическую важность для здоровья человека. Но как же поддержать работу этих неутомимых тружеников?

Ответ может оказаться неожиданным — арбуз. Этот сочный плод, который многие воспринимают лишь как летнее лакомство, на самом деле является настоящей находкой для здоровья почек.

«Арбуз — это природный диуретик, который эффективно промывает и очищает почки», — отмечает Виноградов.

Но чем же так полезен арбуз для наших почек? Все дело в его уникальном составе. Эта гигантская ягода богата щелочными соединениями, которые помогают поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме — ключевой фактор для здоровья почек. Кроме того, арбуз — настоящая сокровищница минералов, таких как калий, магний и фосфор, играющих важную роль в профилактике заболеваний мочевыводящей системы.

С приближением сезона арбузов эксперты рекомендуют включать эти плоды в свой рацион.

«Попробуйте устроить арбузный день», — советует Виноградов. «Сочетайте арбуз с ржаным хлебом для сбалансированного питания».

Такие «арбузные паузы» могут стать отличным способом поддержать здоровье почек и всего организма в целом.

Однако важно помнить, что здоровье почек зависит не только от употребления арбузов, но и от общего рациона питания. Сбалансированное меню, богатое полезными веществами, — ключ к долгой и здоровой жизни этих важнейших органов.

Помните, что эта информация носит общий характер. Прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или особые состояния здоровья.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru