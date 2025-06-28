Один миг — и давление вновь 120/80: такие действия станут спасением для каждого гипертоника — таблетки пусть останутся в аптеке

19:39, 28 июн 2025

Лето — прекрасная пора, но для людей с повышенным артериальным давлением она может стать настоящим испытанием. Жаркая погода часто провоцирует скачки давления, заставляя гипертоников искать спасение в аптеках.

Елена Страутманис, опытный врач-невролог, поделилась ценными рекомендациями по управлению давлением в летний период. По ее словам, ключ к нормализации состояния — правильные действия при первых признаках повышения давления.

«При ощущении дискомфорта немедленно найдите прохладное место или укройтесь в тени», — советует Страутманис. «Ослабьте тесную одежду, особенно воротник и пояс, чтобы облегчить дыхание. Важно также принять положение, при котором голова находится выше тела — это снизит нагрузку на сосуды мозга».

Эксперт подчеркивает эффективность простого, но действенного метода: обтирания прохладной водой. Особое внимание следует уделить определенным участкам тела. «Охладите сгибы локтей, заднюю поверхность коленей и область шеи от затылка до плеч», — рекомендует невролог.

Эти несложные меры обычно приводят к быстрой нормализации давления и заметному улучшению самочувствия. Однако Страутманис напоминает о важности профилактики. Она советует избегать пребывания на улице в часы пиковой солнечной активности и всегда иметь при себе бутылку воды.

При этом специалист предупреждает об опасности как недостатка, так и избытка жидкости в организме. Чрезмерное потребление воды может вызвать отеки ног и затруднение дыхания, а недостаточное — повысить вязкость крови, увеличивая риск сердечно-сосудистых осложнений.

Важно помнить, что эти советы носят общий характер. Каждому пациенту с гипертонией необходимо проконсультироваться с врачом для разработки индивидуальной стратегии контроля давления в летний период.

Автор: Алия Карачурина