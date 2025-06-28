Один миг — и давление вновь 120/80: такие действия станут спасением для каждого гипертоника — таблетки пусть останутся в аптеке
19:39, 28 июн 2025
Лето — прекрасная пора, но для людей с повышенным артериальным давлением она может стать настоящим испытанием. Жаркая погода часто провоцирует скачки давления, заставляя гипертоников искать спасение в аптеках.
Елена Страутманис, опытный врач-невролог, поделилась ценными рекомендациями по управлению давлением в летний период. По ее словам, ключ к нормализации состояния — правильные действия при первых признаках повышения давления.
Эксперт подчеркивает эффективность простого, но действенного метода: обтирания прохладной водой. Особое внимание следует уделить определенным участкам тела. «Охладите сгибы локтей, заднюю поверхность коленей и область шеи от затылка до плеч», — рекомендует невролог.
Эти несложные меры обычно приводят к быстрой нормализации давления и заметному улучшению самочувствия. Однако Страутманис напоминает о важности профилактики. Она советует избегать пребывания на улице в часы пиковой солнечной активности и всегда иметь при себе бутылку воды.
При этом специалист предупреждает об опасности как недостатка, так и избытка жидкости в организме. Чрезмерное потребление воды может вызвать отеки ног и затруднение дыхания, а недостаточное — повысить вязкость крови, увеличивая риск сердечно-сосудистых осложнений.
Важно помнить, что эти советы носят общий характер. Каждому пациенту с гипертонией необходимо проконсультироваться с врачом для разработки индивидуальной стратегии контроля давления в летний период.
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