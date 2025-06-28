Вечером это есть нельзя: врач назвала продукты, которые приведут к скачку глюкозы утром — цифры на глюкометре напугают

18:56, 28 июн 2025

Многие из нас сталкиваются с проблемой плохого самочувствия по утрам, даже после полноценного ночного отдыха. Оказывается, причина может крыться не в недостатке сна, а в повышенном уровне сахара в крови, который формируется из-за неправильных вечерних привычек. Разберемся, как наши действия перед сном влияют на здоровье и что рекомендуют эксперты для улучшения утреннего состояния.

Эндокринолог Татьяна Горбунова подчеркивает важность соблюдения определенных правил в вечернее время для поддержания нормального уровня глюкозы. Ключевой совет специалиста — прекратить прием пищи после 19:00. Вместо этого Горбунова предлагает ограничиться несладким чаем, который не вызовет резких колебаний сахара в крови.

Интересно, что врач советует отказаться от употребления фруктов во второй половине дня. Несмотря на общепринятое мнение о пользе фруктов, их вечернее потребление может спровоцировать нежелательный подъем уровня сахара. Это особенно актуально для людей, склонных к диабету или имеющих проблемы с обменом веществ.

Для улучшения качества сна и нормализации уровня глюкозы Горбунова рекомендует короткую прогулку за 10-15 минут до отхода ко сну. Такая активность помогает снизить уровень стресса и способствует лучшему усвоению глюкозы клетками организма. Кроме того, эксперт напоминает о важности правильного питьевого режима: во второй половине дня следует отдавать предпочтение чистой воде и несладкому чаю.

Особое внимание Татьяна Горбунова уделяет составу ужина. Эндокринолог настоятельно рекомендует исключить из вечернего рациона продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый рис, хлеб из рафинированной муки и кондитерские изделия. Эти легкоусваиваемые углеводы могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что негативно скажется на самочувствии утром.

Удивительно, но даже продукты, богатые клетчаткой, могут оказаться нежелательными для позднего ужина. Горбунова объясняет это тем, что они долго перевариваются, что может нарушить нормальный процесс сна. К таким продуктам относятся различные крупы, некоторые овощи (зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь), а также ягоды, например, малина и ежевика.

Важно помнить, что данная информация носит общий характер и не может заменить индивидуальную консультацию врача. Каждый организм уникален, поэтому для составления персонального плана питания и режима дня рекомендуется обратиться к специалисту, который учтет все особенности вашего здоровья.

Автор: Алия Карачурина