Конечно, не чайный: Какой гриб обладает противоопухолевыми свойствами и где его взять — доктор Чжончэн

20:47, 30 июн 2025

Группа исследователей из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае недавно опубликовала результаты своего эксперимента, посвященного удивительным свойствам малоизвестного гриба. Речь идет о ежовике гребенчатом, который в России также известен под такими живописными названиями, как «дедова борода», «грибная лапша» и «грива льва».

Этот необычный гриб, отличающийся своим характерным внешним видом, обычно произрастает на поваленных деревьях или в местах повреждения коры живых деревьев. Однако его уникальность заключается не только в его внешности, но и в потенциальных лечебных свойствах.

Согласно выводам китайских ученых, ежовик гребенчатый содержит вещества, способные замедлять развитие злокачественных новообразований. Исследователи утверждают, что этот гриб активизирует синтез определенных белков, важных для человеческого организма, и может препятствовать росту опухолей в пищеводе, печени и желудке.

Несмотря на многообещающие результаты исследования, российским гражданам не стоит спешить на поиски этого гриба. Ежовик гребенчатый является крайне редким видом на территории России и встречается только в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. Более того, он занесен в Красную книгу, и его сбор строго запрещен.

Для тех, кто заинтересовался потенциальными лечебными свойствами ежовика гребенчатого, существует возможность заказать его из Китая, где этот гриб давно используется в традиционной медицине. Однако важно подчеркнуть, что перед применением любых новых средств необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией.

Автор: Алия Карачурина