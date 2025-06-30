Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Конечно, не чайный: Какой гриб обладает противоопухолевыми свойствами и где его взять — доктор Чжончэн

Конечно, не чайный: Какой гриб обладает противоопухолевыми свойствами и где его взять — доктор Чжончэн

20:47, 30 июн 2025

Группа исследователей из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае недавно опубликовала результаты своего эксперимента, посвященного удивительным свойствам малоизвестного гриба. Речь идет о ежовике гребенчатом, который в России также известен под такими живописными названиями, как «дедова борода», «грибная лапша» и «грива льва».

Этот необычный гриб, отличающийся своим характерным внешним видом, обычно произрастает на поваленных деревьях или в местах повреждения коры живых деревьев. Однако его уникальность заключается не только в его внешности, но и в потенциальных лечебных свойствах.

Согласно выводам китайских ученых, ежовик гребенчатый содержит вещества, способные замедлять развитие злокачественных новообразований. Исследователи утверждают, что этот гриб активизирует синтез определенных белков, важных для человеческого организма, и может препятствовать росту опухолей в пищеводе, печени и желудке.

Несмотря на многообещающие результаты исследования, российским гражданам не стоит спешить на поиски этого гриба. Ежовик гребенчатый является крайне редким видом на территории России и встречается только в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. Более того, он занесен в Красную книгу, и его сбор строго запрещен.

Для тех, кто заинтересовался потенциальными лечебными свойствами ежовика гребенчатого, существует возможность заказать его из Китая, где этот гриб давно используется в традиционной медицине. Однако важно подчеркнуть, что перед применением любых новых средств необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией.

Этот исконно русский продукт возьмет холестерин под контроль: натуральный статин растет везде, но его мало кто употребляет

Читайте также:

Этот исконно русский продукт возьмет холестерин под контроль: натуральный статин растет везде, но его мало кто употребляет
Автор: Алия Карачурина
Теги: грибы здоровье
Читайте также

Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева
Это интересно
Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева
Открыт природный суперфуд: уникальное средство поможет одолеть онкологию, очистить организм и восстановить силы после химиотерапии
Это интересно
Открыт природный суперфуд: уникальное средство поможет одолеть онкологию, очистить организм и восстановить силы после химиотерапии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен