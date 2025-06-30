Глюкоза не подскочит: вот, что стоит есть на завтрак диабетикам 2-го типа — врач назвала лучший вариант

12:39, 30 июн 2025

В современном обществе укоренилось мнение о безусловной пользе каш на завтрак. Однако последние исследования и мнения экспертов заставляют взглянуть на этот вопрос под новым углом. Оказывается, для некоторых групп людей привычный утренний рацион может таить в себе неожиданные риски.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко обращает внимание на то, что не всем подходит традиционный завтрак из каши. Особенно это касается людей, страдающих нарушениями углеводного обмена, в частности сахарным диабетом. Для них употребление большинства каш может привести к нежелательным последствиям — резкому скачку уровня глюкозы в крови.

Что же делать тем, кто привык начинать день с тарелки ароматной каши, но при этом имеет проблемы со здоровьем? Эксперт предлагает альтернативное решение. Людям с диабетом рекомендуется отдавать предпочтение белковым блюдам, обогащенным клетчаткой. Такой выбор поможет избежать резких колебаний сахара в крови и обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Однако если полностью отказаться от злаков кажется слишком радикальным шагом, есть компромиссный вариант — пшенная каша. Ольга Глушко отмечает уникальные свойства этой крупы. Пшено характеризуется более низким гликемическим индексом по сравнению с другими злаками, что делает его оптимальным выбором для контроля уровня сахара в крови.

Интересно, что пшенная каша не только помогает управлять уже существующим диабетом, но и снижает риск его развития у здоровых людей. Её гликемический индекс составляет всего 52,7 единицы, что считается довольно низким показателем. Примечательно, что этот индекс остается неизменным независимо от способа приготовления — будь то варка, пропаривание или запекание.

Важно помнить, что, несмотря на общие рекомендации, каждый организм индивидуален. Поэтому перед внесением существенных изменений в свой рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет дать персонализированные рекомендации, учитывающие все особенности вашего здоровья.

Автор: Вадим Рудаков