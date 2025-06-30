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Защищает от рака и болезней сердца: врач назвала диету, которая не только поможет сбросить вес, но и улучшить здоровье

Защищает от рака и болезней сердца: врач назвала диету, которая не только поможет сбросить вес, но и улучшить здоровье

11:15, 30 июн 2025

Врач-терапевт Анна Хакимова представила инновационный подход к питанию, получивший название диета «Радуга».

Суть этого метода заключается в том, чтобы включать в ежедневный рацион продукты различных цветов. Каждый оттенок несет в себе уникальный набор питательных веществ, способных укрепить здоровье и помочь в борьбе с лишними килограммами. Хакимова утверждает, что такой подход не только разнообразит меню, но и существенно снизит риск развития онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых проблем.

Врач рекомендует начать с малого — добавлять в свой рацион два-три вида овощей или фруктов разных цветов ежедневно. Это простое действие может стать первым шагом на пути к здоровому образу жизни. Особенно важно, по мнению Хакимовой, включать хотя бы один свежий фрукт или овощ в каждый прием пищи.

Преимущество «радужной» диеты заключается в ее простоте и доступности. Нет необходимости в сложных подсчетах калорий или исключении целых групп продуктов. Вместо этого, человек учится прислушиваться к потребностям своего организма, выбирая разнообразные и полезные продукты.

Эксперты в области диетологии поддерживают идею разнообразного питания, подчеркивая, что именно такой подход обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами. «Радужная» диета не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее самочувствие, повышает иммунитет и энергетический уровень.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье диета
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