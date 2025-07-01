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Натуральные жиросжигатели: врач-диетолог назвала вкусные продукты, помогающие похудеть — достаточно есть 300 г в день

Натуральные жиросжигатели: врач-диетолог назвала вкусные продукты, помогающие похудеть — достаточно есть 300 г в день

20:28, 01 июл 2025

Наталья Пугачева, известный врач-диетолог, раскрыла секреты эффективного снижения веса с помощью повседневных продуктов. По ее словам, настоящими чемпионами в борьбе с лишними килограммами являются лук, шпинат и сельдерей. Эти зеленые помощники не только низкокалорийны, но и богаты важнейшими микроэлементами: фолиевой и аскорбиновой кислотами, калием и клетчаткой. Интересно, что усвоение полезных веществ значительно улучшается при добавлении к этим овощам небольшого количества растительного масла.

Но на этом список чудо-продуктов не заканчивается. Пугачева особо отметила роль различных видов капусты в процессе похудения. Содержащиеся в них пищевые волокна творят настоящие чудеса с нашим кишечником, нормализуя его работу и ускоряя метаболизм.

«Клетчатка и фруктовые кислоты активизируют пищеварение, а высокое содержание магния, марганца и калия поддерживает энергетический обмен и нервную систему на оптимальном уровне», — поясняет эксперт.

Для тех, кто серьезно настроен на борьбу с лишним весом, диетолог рекомендует включить в рацион свеклу вместе с ботвой и огурцы. Особое внимание Пугачева уделила острым и пряным овощам, таким как хрен, чеснок, перец чили и горчица. Эти продукты не только ускоряют метаболизм, но и обладают мощными антисептическими и антиоксидантными свойствами, что делает их незаменимыми союзниками в борьбе за здоровье и стройность.

Ключ к успеху, по мнению Пугачевой, заключается в разнообразии. Она советует ежедневно употреблять не менее трех порций овощей разных цветов и текстур, что в сумме составляет около 300 граммов. Такой подход не только обеспечит организм необходимыми питательными веществами, но и сделает процесс похудения приятным и вкусным.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диета похудение советы
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