Простой напиток — и кишечник полностью здоров: проблемы с пищеварением останутся в прошлом — рекомендация врача из США
17:49, 01 июл 2025
Многие из нас ежедневно сталкиваются с дискомфортом в животе, вздутием или запорами, не зная, как облегчить свое состояние. Однако, решение может быть проще, чем кажется, и оно буквально растет у нас под ногами.
Американский диетолог, доктор медицинских наук Кэндис О’Нил, предлагает обратить внимание на древнее растение, которое веками использовалось в традиционной медицине — имбирь. По словам эксперта, напитки на основе этого чудо-корня способны творить настоящие чудеса с нашим пищеварительным трактом.
Но польза имбиря не ограничивается только пищеварением. Этот корень известен своими противовоспалительными свойствами, способностью укреплять иммунитет и ускорять метаболизм. Он также помогает предотвратить желудочный рефлюкс и улучшает общее состояние кишечника.
Однако, как и с любым мощным природным средством, с имбирем нужно быть осторожным. О’Нил предупреждает:
Помимо пищеварительных проблем, имбирь зарекомендовал себя как отличное средство при простуде, помогая согреть организм и вызвать потоотделение. Он также укрепляет сосуды, снижает давление и даже обладает успокаивающим эффектом.
Несмотря на все преимущества имбиря, важно помнить, что любые изменения в диете следует обсуждать с врачом. Каждый организм уникален, и то, что помогает одному, может не подойти другому. Поэтому, прежде чем начать «имбирную терапию», проконсультируйтесь со специалистом и убедитесь, что это безопасно именно для вас.
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