Простой напиток — и кишечник полностью здоров: проблемы с пищеварением останутся в прошлом — рекомендация врача из США

17:49, 01 июл 2025

Многие из нас ежедневно сталкиваются с дискомфортом в животе, вздутием или запорами, не зная, как облегчить свое состояние. Однако, решение может быть проще, чем кажется, и оно буквально растет у нас под ногами.

Американский диетолог, доктор медицинских наук Кэндис О’Нил, предлагает обратить внимание на древнее растение, которое веками использовалось в традиционной медицине — имбирь. По словам эксперта, напитки на основе этого чудо-корня способны творить настоящие чудеса с нашим пищеварительным трактом.

«Имбирь — это настоящая природная аптека», — утверждает О’Нил. «Его уникальный состав включает ферменты, которые эффективно борются с вздутием, тошнотой и запорами. Более того, пациенты с синдромом раздраженного кишечника могут значительно облегчить свои симптомы, регулярно употребляя имбирные напитки».

Но польза имбиря не ограничивается только пищеварением. Этот корень известен своими противовоспалительными свойствами, способностью укреплять иммунитет и ускорять метаболизм. Он также помогает предотвратить желудочный рефлюкс и улучшает общее состояние кишечника.

Однако, как и с любым мощным природным средством, с имбирем нужно быть осторожным. О’Нил предупреждает:

«Имбирный сок очень концентрирован и может вызвать изжогу, если употреблять его в чистом виде. Всегда разбавляйте его и не превышайте дозу в 30 мл за один прием».

Помимо пищеварительных проблем, имбирь зарекомендовал себя как отличное средство при простуде, помогая согреть организм и вызвать потоотделение. Он также укрепляет сосуды, снижает давление и даже обладает успокаивающим эффектом.

Несмотря на все преимущества имбиря, важно помнить, что любые изменения в диете следует обсуждать с врачом. Каждый организм уникален, и то, что помогает одному, может не подойти другому. Поэтому, прежде чем начать «имбирную терапию», проконсультируйтесь со специалистом и убедитесь, что это безопасно именно для вас.

Автор: Алия Карачурина