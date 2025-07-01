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Будет бурлить как горный ручей: врач назвал продукты, разжижающие кровь — тромбоз и кислородное голодание больше не страшны

Будет бурлить как горный ручей: врач назвал продукты, разжижающие кровь — тромбоз и кислородное голодание больше не страшны

13:09, 01 июл 2025

В современной медицине все больше внимания уделяется проблеме нарушения кровотока и связанным с ним рискам образования тромбов. Долгое время аспирин считался универсальным средством для разжижения крови, но последние исследования заставили врачей пересмотреть свое отношение к этому препарату.

Медики обнаружили, что регулярное применение аспирина может привести к серьезным побочным эффектам, включая развитие гастрита и язвенной болезни желудка. Это открытие побудило специалистов искать более безопасные альтернативы для поддержания здорового кровотока.

Юлия Добродеева, эксперт в области здорового питания, предлагает обратить внимание на народные методы, которые могут помочь в профилактике тромбообразования. Она представила рецепт натурального средства, основанного на использовании мускатного ореха.

Метод Добродеевой предполагает приготовление настойки из 100 граммов мускатного ореха и двух стаканов водки. Смесь настаивается в течение трех недель при ежедневном перемешивании. После фильтрации полученный настой рекомендуется принимать по 20 капель, разбавленных в четверти стакана горячей воды, три раза в день перед едой.

Эксперт рекомендует проходить курс лечения до полного использования настойки, затем сделать двухнедельный перерыв и повторить прием. Всего предлагается пройти пять таких курсов, что, по мнению Добродеевой, должно значительно улучшить состояние крови, снизив ее вязкость.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультацию квалифицированного врача. Перед применением любых народных средств необходимо обсудить их целесообразность с лечащим специалистом, особенно если речь идет о таком серьезном вопросе, как профилактика тромбообразования.

Никаких тромбов даже в сильную жару: для разжижения крови достаточно делать это — рекомендация сердечно-сосудистого хирурга

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Автор: Алия Карачурина
Теги: тромбы здоровье советы
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