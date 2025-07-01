Даже в 80 лет сможете похвастаться гладкой и сияющей кожей: врач назвал 4 витамина — мощнейших антиоксиданта

12:35, 01 июл 2025

Не все знают, что секрет красивой кожи кроется не только в дорогостоящих кремах и процедурах, но и в правильном питании. Ведущие специалисты в области косметологии и пластической хирургии все чаще обращают внимание на важность определенных витаминов для поддержания здоровья кожи.

Известный пластический хирург Зураб Меладзе выделяет четыре ключевых витамина, которые способны значительно улучшить состояние кожи и замедлить процессы старения. На первое место он ставит витамин D, который играет crucial роль в обновлении кожных покровов. Хотя основным источником этого витамина является солнечный свет, его также можно получить из различных продуктов питания. Меладзе рекомендует включить в рацион морскую рыбу, такую как треска, лосось и сельдь, а также говяжью печень, сливочное масло и яичные желтки.

Не менее важен для кожи и витамин C, который участвует в синтезе коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи. Для насыщения организма этим витамином эксперт советует употреблять больше шиповника, болгарского перца, облепихи, черной смородины, квашеной капусты и вишни. Регулярное потребление этих продуктов может заметно улучшить внешний вид кожи, придав ей свежесть и сияние.

Третьим важным компонентом в борьбе за молодость кожи Меладзе называет витамин E — мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений. Этот витамин содержится в миндале, арахисе, семечках яблок, злаках, бобовых и сое. Регулярное употребление этих продуктов поможет защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды и замедлить процессы старения.

Завершает список витамин K, который помогает бороться с различными косметическими недостатками, такими как шрамы, сосудистые звездочки и пигментные пятна. Этот витамин можно найти в шпинате, брокколи, курице, киви, авокадо и бананах. Включение этих продуктов в ежедневное меню поможет не только улучшить состояние кожи, но и благотворно повлияет на общее самочувствие.

Автор: Алия Карачурина