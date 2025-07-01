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Становится жутко вредной: ученые из Китая раскрыли, какую воду пить не стоит — весь мир делает это каждый день, подвергая здоровье ужасной опасности

Становится жутко вредной: ученые из Китая раскрыли, какую воду пить не стоит — весь мир делает это каждый день, подвергая здоровье ужасной опасности

10:36, 01 июл 2025

Международная группа ученых из китайского университета Цзинань (Jinan University) провела масштабное исследование, результаты которого могут изменить привычки миллионов людей по всему миру. Эксперты пришли к тревожному выводу: употребление воды из пластиковых бутылок может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Исследование охватило широкий географический спектр, включая образцы упаковок из Африки, Северной и Южной Америки, различных регионов Азии и Европы. Ученые обнаружили, что независимо от места производства, пластиковые бутылки выделяют в воду потенциально опасные химические соединения. Эти вещества, попадая в организм человека, способны нарушить нормальное функционирование различных систем и органов.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что проблема носит глобальный характер и не ограничивается отдельными производителями или регионами. Это указывает на необходимость пересмотра стандартов производства и использования пластиковой тары для питьевой воды во всем мире.

В свете полученных данных, исследователи настоятельно рекомендуют потребителям отказаться от использования пластиковых бутылок для воды. Вместо этого они предлагают перейти на более безопасную альтернативу — стеклянную тару. Стекло не выделяет вредных веществ и позволяет сохранить чистоту и качество воды на должном уровне.

Важно отметить, что рекомендуемая суточная норма потребления воды для взрослого человека составляет около двух литров. Эта норма необходима для поддержания оптимального водного баланса в организме и обеспечения нормальной работы всех органов и систем. Учитывая это, выбор безопасной тары для воды становится еще более актуальным вопросом для каждого человека.

Яд в пластиковой таре: ученые рассказали, чем чревато употребление бутилированной воды

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Яд в пластиковой таре: ученые рассказали, чем чревато употребление бутилированной воды
Автор: Алия Карачурина
Теги: вода здоровье
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