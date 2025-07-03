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«Поставщики» гастрита: врач назвала 7 продуктов, которые нельзя есть утром — кофе тоже в «черном списке»

«Поставщики» гастрита: врач назвала 7 продуктов, которые нельзя есть утром — кофе тоже в «черном списке»

17:11, 03 июл 2025

Правильное питание становится все более важным аспектом нашего здоровья. Особое внимание стоит уделить первому приему пищи, ведь именно завтрак задает тон всему дню. Однако не все продукты, которые мы привыкли считать полезными, подходят для утреннего меню. Давайте разберемся, какие продукты лучше исключить из завтрака и почему.

Начнем с любимого многими напитка — черного кофе. Несмотря на его бодрящий эффект, употребление кофе натощак может нанести серьезный вред желудочно-кишечному тракту. Эксперт в области питания, врач Елена Полубок, настоятельно рекомендует воздержаться от этой привычки.

Сладости и цитрусовые также не лучший выбор для начала дня. Высокое содержание сахара в сладостях приводит к резкому выбросу инсулина, что вызывает кратковременное чувство насыщения, сменяющееся острым голодом уже через час. Цитрусовые же, обладая высокой кислотностью, могут раздражать слизистую желудка, повышая риск развития гастрита и даже язвы.

Сырые овощи, несмотря на их богатство клетчаткой, лучше оставить для обеда. Употребление их утром может вызвать дискомфорт в виде вздутия живота и метеоризма. Особое внимание стоит обратить на помидоры, которые, как и цитрусовые, обладают высокой кислотностью и могут негативно влиять на желудок.

Популярные среди занятых людей хлопья и каши быстрого приготовления Елена Полубок советует полностью исключить из рациона. Эти продукты содержат избыточное количество сахара, а каши к тому же насыщены вредными консервантами.

Неожиданным для многих может стать совет избегать бананов на завтрак. Высокое содержание магния в этих фруктах затрудняет его усвоение на пустой желудок, что может привести к нарушению баланса между калием и магнием в организме.

Важно отметить, что полный отказ от бананов не требуется. Здоровым взрослым рекомендуется употреблять 2-3 банана в день, но небольшими порциями. Это позволит сохранить долю углеводов в пределах суточной нормы и избежать негативных последствий.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: гастрит здоровье советы
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