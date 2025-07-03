Не только нош-па и аспирин: врач раскрыл, какие лекарства нужно брать с собой в отпуск — многие не догадываются

13:09, 03 июл 2025

Большинство людей имеют домашнюю аптечку, но опытные путешественники знают, что одной её недостаточно. Многие держат отдельные наборы лекарств в машине, на даче и специально комплектуют аптечку для поездок на море или в другие места отдыха. Правильно укомплектованная дорожная аптечка — залог спокойствия и уверенности во время путешествия.

Гинеколог Екатерина Сибилева делится экспертными рекомендациями по составу оптимальной дорожной аптечки. По её мнению, помимо стандартного набора лекарств, следует обратить особое внимание на несколько групп препаратов. В первую очередь, это обезболивающие средства, эффективные при головной и зубной боли. Спазмолитики также должны найти своё место в вашей аптечке.

Не менее важно запастись жаропонижающими и антигистаминными препаратами. Эти лекарства могут оказаться незаменимыми при внезапном повышении температуры или аллергической реакции на новые продукты или окружающую среду.

Путешествуя, мы часто сталкиваемся с проблемами пищеварения. Поэтому Сибилева настоятельно рекомендует включить в аптечку средства от диареи и препараты, помогающие при отравлении. Эти лекарства помогут быстро справиться с неприятными симптомами и не дадут испортить долгожданный отпуск.

Любая аптечка должна содержать антисептики и перевязочные материалы. Бинты, лейкопластырь и ватные диски — это базовый набор для оказания первой помощи при мелких травмах и порезах.

Для тех, кто склонен к укачиванию в транспорте, Екатерина Сибилева советует не забыть о специальных препаратах, облегчающих этот неприятный симптом. Такие средства помогут сделать дорогу к месту отдыха более комфортной.

Автор: Алия Карачурина