Гипертоники должны выучить наизусть: эти правила помогут избежать скачков давления в любую жару — таблетки пить не придётся

13:35, 05 июл 2025

С наступлением жарких летних дней многие из нас стремятся провести больше времени на свежем воздухе. Однако для людей с повышенным артериальным давлением этот период может таить в себе серьезные риски. Эксперты предупреждают: гипертоникам следует проявлять особую осторожность и принимать меры предосторожности, чтобы избежать опасных скачков давления.

Профессор Тимур Зефиров, доктор медицинских наук, подчеркивает важность правильного поведения в жаркую погоду для людей с гипертонией. По его словам, ключевым фактором является минимизация пребывания на открытом солнце в пиковые часы. Если же выхода на улицу не избежать, необходимо обязательно защищать голову от прямых солнечных лучей и регулярно контролировать уровень артериального давления с помощью тонометра.

Зефиров также акцентирует внимание на необходимости снижения физических и эмоциональных нагрузок в жаркий период. «Гипертоникам крайне нежелательно выполнять тяжелую работу под палящим солнцем», — предостерегает профессор.

Не менее важным аспектом является правильное питание. В летний зной специалисты рекомендуют исключить из рациона жирные, сладкие и соленые продукты, отдавая предпочтение свежим фруктам и овощам. Что касается напитков, оптимальным выбором станут негазированная вода и некрепкий чай.

Эксперты советуют придерживаться следующего правила: выпивать стакан воды каждые полтора-два часа, не допуская возникновения сильной жажды. Оптимальный объем потребляемой за день жидкости составляет 1,5-2 литра.

Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Если вы страдаете от гипертонии, обязательно обсудите с вашим лечащим специалистом индивидуальный план действий на летний период, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего здоровья в жаркие дни.

Автор: Алия Карачурина