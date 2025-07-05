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Опасен для здоровья: почему летом не стоит есть шашлык — можно «угробить» желудок

Опасен для здоровья: почему летом не стоит есть шашлык — можно «угробить» желудок

12:51, 05 июл 2025

Летом многие стремятся выбраться на природу и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Неотъемлемой частью таких выездов часто становится приготовление шашлыка — излюбленного блюда многих любителей пикников. Однако диетологи предупреждают: чрезмерное употребление жареного мяса в жаркую погоду может нанести вред здоровью.

Нурия Дианова, известный специалист по питанию, в недавнем интервью радиостанции «Говорит Москва» поделилась своим экспертным мнением о влиянии шашлыка на организм в летний период. По словам диетолога, в жару наш организм сосредоточен на поддержании нормальной температуры тела, из-за чего процессы пищеварения отходят на второй план. Употребление тяжелой пищи, такой как жареное мясо, создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Дианова особо подчеркнула, что следует ограничить потребление баранины, говядины и свинины, приготовленных на открытом огне. Эти виды мяса отличаются высоким содержанием жира и долго перевариваются, что может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением в жаркую погоду.

Вместо традиционного шашлыка эксперт рекомендует обратить внимание на более легкие блюда. Идеальными вариантами для летнего меню станут прохладные супы, хумус, свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты, а также омлет. Эти продукты богаты пищевыми волокнами, которые способствуют лучшему усвоению и не перегружают пищеварительную систему.

Помимо сложностей с перевариванием, существуют и другие причины, по которым стоит ограничить потребление шашлыка. Ученые обнаружили, что при жарке мяса на открытом огне образуются потенциально опасные вещества — полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины. Эти соединения относятся к канцерогенам и при регулярном употреблении могут повышать риск развития онкологических заболеваний.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: шашлык здоровье
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