Никакой пользы: Россиянам рассказали, почему не нужно есть овсянку с молоком — кишечник не справляется

12:01, 05 июл 2025

Вопреки распространенному мнению, сочетание молока и злаков в одном блюде может не принести ожидаемой пользы организму. Эксперты программы «Жить здорово!» обратили внимание общественности на этот факт, вызвав немалое удивление у зрителей.

Казалось бы, что может быть полезнее овсянки на молоке? Однако при более детальном рассмотрении выясняется, что эти продукты лучше употреблять по отдельности. Молоко богато кальцием, необходимым для здоровья костей. Овсянка же содержит фитиновую кислоту, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и даже снижает риск развития рака кишечника.

Проблема возникает при соединении этих ингредиентов. Фитиновая кислота, содержащаяся в овсянке, препятствует усвоению кальция из молока. В результате этот важный минерал просто выводится из организма, не успев принести пользу.

Елена Малышева, ведущая программы, подчеркнула, что эта проблема касается не только овсянки, но и других каш на молоке — манной, гречневой и прочих. Особенно важно учитывать эту информацию при составлении меню для детей и женщин старше 50 лет, которым кальций особенно необходим.

Автор: Алия Карачурина