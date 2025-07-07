«Вызывают рак»: названы 4 продукта, которые содержат «вечные химикаты» — исследование ученых из Канады

17:47, 07 июл 2025

Международная команда ученых из университета Нью-Гемпшира провела масштабное исследование, результаты которого заставляют задуматься о безопасности некоторых привычных продуктов питания. Эксперты обнаружили, что ряд популярных пищевых продуктов может содержать так называемые «вечные химикаты», потенциально повышающие риск развития онкологических заболеваний.

В ходе исследования ученые наблюдали за группой из 3000 беременных женщин, анализируя их рацион, состояние здоровья, а также образцы плазмы крови и грудного молока. Результаты оказались тревожными: повышенное содержание токсичных веществ было выявлено у участниц, регулярно употреблявших кофе, яйца и рис. Кроме того, исследователи установили корреляцию между потреблением красного мяса и увеличением концентрации пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в организме.

PFAS, известные как «вечные химикаты», широко используются в промышленности с 1950-х годов. Эти соединения обладают уникальными свойствами: они водо- и жиронепроницаемы, а также устойчивы к высоким температурам. На сегодняшний день известно около 16 тысяч разновидностей PFAS. Однако их стойкость в окружающей среде вызывает серьезные опасения у экологов и медиков.

Ученые объясняют присутствие PFAS в продуктах питания различными факторами. Рис, например, может накапливать эти вещества из загрязненной почвы. Куриные яйца способны абсорбировать PFAS из удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. Что касается кофе, потенциальными источниками загрязнения могут быть как сами зерна, так и вода, используемая для их выращивания и обработки.

Автор: Алия Карачурина