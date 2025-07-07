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Скачки глюкозы перестанут беспокоить, язвы — заживут: Назван лучший продукт для лечения диабета — сахар в крови снизится

Скачки глюкозы перестанут беспокоить, язвы — заживут: Назван лучший продукт для лечения диабета — сахар в крови снизится

16:23, 07 июл 2025

Ученые обнаружили неожиданного союзника в регулировании уровня глюкозы — прополис, известный также как «пчелиный клей». Этот природный продукт может стать эффективным дополнением в лечении сахарного диабета 2 типа.

Недавние исследования продемонстрировали способность прополиса снижать концентрацию сахара в крови и усиливать антиоксидантную защиту организма. Особенно многообещающим выглядит его применение при лечении осложнений диабета, таких как трофические язвы стоп.

Эксперты отмечают двойное действие прополиса: его можно использовать как внутренне, так и наружно для заживления ран. Это открытие может значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих от диабетической стопы.

Важно помнить, что диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставится при уровне глюкозы натощак 7 ммоль/л и выше. При показателях 6-6,5 ммоль/л рекомендуется пересмотреть диету и ограничить потребление сахара.

Несмотря на обнадеживающие результаты, перед применением любых новых методов лечения необходимо проконсультироваться с врачом. Статья носит информационный характер.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет здоровье советы
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