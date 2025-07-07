Что именно разрушает сосуды: врач из Германии дал четкий ответ — многие об этом не догадывались

14:51, 07 июл 2025

Специалист по спортивной медицине из Германии доктор Мартин Халле выделил ключевые факторы, негативно влияющие на состояние кровеносной системы человека. Эти факторы могут привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт, инсульт и тромбоз.

Первым из них эксперт назвал табакокурение. Никотин вызывает сужение артерий, что ухудшает кровоснабжение тканей. Регулярное воздействие табачного дыма повреждает внутренний слой сосудов, создавая условия для образования атеросклеротических бляшек и тромбов.

Вторым фактором риска является гипергликемия. Люди с диабетом более склонны к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного уровня сахара в крови.

Третья угроза — повышенный уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина. Это способствует формированию атеросклеротических бляшек в местах микроповреждений сосудистой стенки. Однако у молодых и здоровых людей без вредных привычек высокий уровень холестерина обычно не приводит к немедленному образованию бляшек.

Четвертым фактором риска доктор Халле назвал хроническую артериальную гипертензию. Люди с повышенным артериальным давлением находятся в группе риска по развитию инфарктов, инсультов и заболеваний почек.

Особую опасность, по мнению эксперта, представляет сочетание нескольких факторов риска, например, диабета и гипертонии или курения и гиперхолестеринемии.

Для поддержания здоровья сосудистой системы доктор Халле рекомендует отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни, придерживаться правильного питания и регулярно проходить медицинские обследования.

Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача.

Автор: Вадим Рудаков