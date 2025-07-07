Что именно разрушает сосуды: врач из Германии дал четкий ответ — многие об этом не догадывались
14:51, 07 июл 2025
Специалист по спортивной медицине из Германии доктор Мартин Халле выделил ключевые факторы, негативно влияющие на состояние кровеносной системы человека. Эти факторы могут привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт, инсульт и тромбоз.
Первым из них эксперт назвал табакокурение. Никотин вызывает сужение артерий, что ухудшает кровоснабжение тканей. Регулярное воздействие табачного дыма повреждает внутренний слой сосудов, создавая условия для образования атеросклеротических бляшек и тромбов.
Вторым фактором риска является гипергликемия. Люди с диабетом более склонны к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного уровня сахара в крови.
Третья угроза — повышенный уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина. Это способствует формированию атеросклеротических бляшек в местах микроповреждений сосудистой стенки. Однако у молодых и здоровых людей без вредных привычек высокий уровень холестерина обычно не приводит к немедленному образованию бляшек.
Четвертым фактором риска доктор Халле назвал хроническую артериальную гипертензию. Люди с повышенным артериальным давлением находятся в группе риска по развитию инфарктов, инсультов и заболеваний почек.
Особую опасность, по мнению эксперта, представляет сочетание нескольких факторов риска, например, диабета и гипертонии или курения и гиперхолестеринемии.
Для поддержания здоровья сосудистой системы доктор Халле рекомендует отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни, придерживаться правильного питания и регулярно проходить медицинские обследования.
Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача.
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