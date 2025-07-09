Вместо сладкого и мучного: 3 ягоды, которые заменят кучу витаминов и таблеток — врач Елена Малышева все рассказала

13:53, 09 июл 2025

Недавнее масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в начале 2024 года, пролило свет на удивительные свойства некоторых ягод, способных значительно улучшить наше здоровье и продлить молодость.

Исследование, длившееся более двух десятилетий и охватившее внушительную выборку из 37 тысяч добровольцев, выявило тройку лидеров среди ягод по их благотворному влиянию на организм. Черника, клубника и клюква заняли почетные места в этом списке, подтвердив свою репутацию настоящих суперпродуктов.

Черника выделяется особо в этом трио благодаря своему уникальному составу. Эта небольшая темно-синяя ягода буквально напичкана полезными веществами. Фенольные кислоты и антоцианы, мощные флавоноидные антиоксиданты, содержатся в чернике в высокой концентрации. Примечательно, что всего 100 граммов этих ягод обеспечивают организм 13 суточными нормами антоцианов. Эти соединения играют ключевую роль в защите сетчатки глаза, помогают снизить уровень сахара в крови и уменьшить содержание холестерина.

Клубника, в свою очередь, обладает широким спектром положительных эффектов. Эта сочная красная ягода способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и благотворно влияет на состояние кожи, восстанавливая ее водный баланс. Кроме того, регулярное употребление клубники может облегчить боли в суставах.

Замыкает тройку лидеров клюква — ягода с ярко выраженным кисловатым вкусом. Ее главное преимущество заключается в способности укреплять иммунную систему. Клюква также является мощным антиоксидантом, защищающим организм от вредного воздействия свободных радикалов и, как следствие, снижающим риск развития онкологических заболеваний.

Эксперты отмечают, что включение этих ягод в ежедневный рацион может стать простым, но эффективным способом укрепления здоровья и повышения качества жизни. При этом низкая калорийность большинства ягод делает их отличной альтернативой высококалорийным сладостям и мучным изделиям для тех, кто следит за своим весом.

Автор: Алия Карачурина