450 процентов дневной нормы витамина В12: врач назвал суперпродукт для профилактики анемии — кладезь железа

13:32, 09 июл 2025

Марина Макиша, опытный врач-диетолог, недавно выступила в эфире популярной телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1», где поделилась интригующей информацией о пользе ливерной колбасы. По словам специалиста, всего 100 граммов этого продукта способны обеспечить организм более чем третью суточной нормы железа — ключевого элемента в борьбе с анемией.

«Секрет ливерной колбасы кроется в ее составе», — объясняет Макиша. «Сердце, печень и желудок животных, используемые при ее изготовлении, являются настоящими кладезями железа».

Эти субпродукты не только богаты железом, но и содержат его в легкоусвояемой форме, что делает ливерную колбасу особенно ценным продуктом для людей, страдающих от дефицита этого важного микроэлемента.

Но польза ливерной колбасы не ограничивается только профилактикой анемии. Качественный продукт, изготовленный по строгим стандартам ГОСТа, может похвастаться впечатляющим содержанием витамина В12 — до 450% от дневной нормы. Этот витамин играет важную роль в формировании красных кровяных телец и поддержании здоровья нервной системы. Кроме того, регулярное употребление ливерной колбасы может положительно сказаться на состоянии волос и ногтей, придавая им силу и блеск.

Диетолог также отметила значительное содержание в ливерной колбасе витамина А, который необходим для поддержания здоровья суставов и костной ткани. Этот витамин способствует укреплению костей, что особенно важно для людей, находящихся в группе риска по остеопорозу.

Однако Макиша предостерегает: не всякая ливерная колбаса одинаково полезна. Она рекомендует внимательно изучать состав продукта перед покупкой.

«Печень должна быть на первом месте в списке ингредиентов», — подчеркивает специалист. «Также обратите внимание на соотношение белка и жира — белка должно быть больше».

Несмотря на все преимущества, важно помнить, что ливерная колбаса — это всё же высококалорийный продукт, и его употребление следует контролировать. Кроме того, перед тем как вносить существенные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или индивидуальные противопоказания.

Автор: Алия Карачурина