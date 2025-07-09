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Льняное, кунжутное и еще 4 вида: Какие растительные масла укрепляют сердце — список назвали ученые

Льняное, кунжутное и еще 4 вида: Какие растительные масла укрепляют сердце — список назвали ученые

13:29, 09 июл 2025

Группа исследователей провела масштабный анализ растительных масел и их воздействия на здоровье человека. Результаты этого важного исследования, опубликованные в авторитетном издании Journal of Medical and Clinical Nursing, раскрывают нам новые грани пользы некоторых хорошо известных кулинарных ингредиентов.

Ключевым открытием стал список из шести растительных масел, которые эксперты признали наиболее благотворными для нашего организма. Эти продукты не только быстро усваиваются, но и значительно улучшают способность нашего тела поглощать жизненно важные витамины А, D, E и К. Такое свойство делает их незаменимыми компонентами здорового рациона.

В число лидеров вошли льняное, кунжутное, оливковое, кокосовое и рапсовое масла, а также масло грецкого ореха. Каждое из этих масел обладает уникальным набором полезных свойств, но всех их объединяет высокое содержание антиоксидантов. Именно эти вещества играют ключевую роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые сегодня являются одной из главных угроз здоровью во всем мире.

Интересно отметить, что при выборе растительного масла важно обращать внимание не только на его вид, но и на способ обработки. Специалисты различают два основных типа масел по методу их очистки: рафинированные и нерафинированные. Рафинированные масла проходят многоступенчатый процесс очистки, в ходе которого сохраняется часть полезных веществ. Нерафинированные же масла подвергаются лишь минимальной обработке для удаления примесей, сохраняя максимум своих природных свойств.

В холодильнике или при комнатной температуре: Где нужно хранить растительное масло — ответ однозначный

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Автор: Алия Карачурина
Теги: масло здоровье
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