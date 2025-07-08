Эффекта не будет: почему не стоит сочетать овсянку с молоком — только испортите полезное блюдо

07:34, 08 июл 2025

Овсяная каша давно завоевала статус идеального завтрака. Её ценят за богатый состав, включающий клетчатку, антиоксиданты и важные микроэлементы. Однако недавно эксперты в области здравоохранения раскрыли неожиданный факт о привычном сочетании овсянки с молоком, заставляющий задуматься о пересмотре наших кулинарных привычек.

Иммунолог Андрей Продеус и терапевт Елена Малышева в эфире популярной телепередачи «Жить здорово!» поделились интересным открытием. Оказывается, несмотря на то, что молоко и овсянка по отдельности обладают несомненной пользой для организма, их совместное употребление может привести к неожиданным последствиям.

Молоко славится высоким содержанием кальция, необходимого для здоровья костной ткани. Овсяная крупа, в свою очередь, богата фитиновой кислотой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и даже способствует профилактике онкологических заболеваний кишечника. Однако при соединении этих продуктов происходит нежелательная химическая реакция: фитиновая кислота овса препятствует усвоению кальция из молока.

Елена Малышева подчеркнула, что эта проблема касается не только овсянки.

«К сожалению, все крупяные каши, будь то манная, гречневая или другие, мешают всасыванию кальция. А ведь именно молочные продукты являются основным источником этого важнейшего элемента для нашего организма», — отметила врач.

Для тех, кто не готов отказаться от любимой овсянки, эксперты предлагают ориентироваться на оптимальную порцию. Идеальным считается одна чашка готовой каши, что соответствует примерно 230 граммам сухого продукта. Такое количество обеспечит организм 4 граммами полезной клетчатки.

Автор: Алия Карачурина