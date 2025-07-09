Желудок не скажет «спасибо»: врач рассказала, чем опасен кофе из уличных автоматов — лучше обходить их стороной

13:24, 09 июл 2025

В последнее время все чаще поднимается вопрос о качестве и безопасности напитков из торговых автоматов. Особое внимание привлекает кофе, который многие привыкли покупать на ходу, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья.

Диетолог Людмила Микитюк недавно поделилась своими наблюдениями, которые заставляют задуматься о привычке употреблять автоматный кофе, особенно в жаркую погоду.

Эксперт предупреждает, что употребление кофе из автоматов может вызвать ряд неприятных симптомов, включая проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Среди наиболее частых жалоб — диарея и тошнота. Микитюк связывает это с несколькими факторами, главным из которых является несоблюдение санитарных норм при обслуживании автоматов и использование некачественного сырья.

Отдельного внимания заслуживает состав напитка из автомата. Как правило, это смесь растворимого кофе, сухого молока и сахара — ингредиентов, которые сами по себе могут вызывать негативную реакцию организма. Усугубляет ситуацию использование дешевых пластиковых стаканчиков, которые под воздействием высоких температур могут выделять вредные вещества, загрязняющие напиток.

Людмила Микитюк рекомендует отдавать предпочтение кофейням, где напиток готовят из свежемолотых зерен непосредственно перед подачей. Такой подход не только гарантирует лучший вкус и аромат, но и сохраняет полезные свойства кофе. Диетолог напоминает, что умеренное потребление качественного кофе может принести пользу организму благодаря высокому содержанию антиоксидантов и способности ускорять метаболизм.

Автор: Алия Карачурина