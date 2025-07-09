Эти два продукта помогут гипертоникам привести давление в норму: добавьте их в рацион

13:23, 09 июл 2025

Статистика показывает, что каждый третий россиянин старше 45 лет сталкивается с проблемой повышенного давления. Однако специалисты утверждают, что существуют доступные и эффективные способы нормализации давления, не требующие сложных медицинских вмешательств.

Кардиолог Ольга Молчанова обращает особое внимание на роль питания в контроле артериального давления. Она рекомендует включить в рацион людей с гипертонией чёрную смородину. Эта небольшая ягода обладает мощным потенциалом благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Регулярное употребление чёрной смородины способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, повышает их эластичность и, как следствие, помогает нормализовать давление.

Важно отметить, что полезные свойства чёрной смородины сохраняются даже после термической обработки. Это означает, что не только свежие ягоды, но и варенье из чёрной смородины, а также чай с её добавлением могут оказать благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помимо чёрной смородины, доктор Молчанова рекомендует обратить внимание на свёклу и свекольный сок. Эти продукты также обладают выраженным положительным эффектом для сердца. Особенно интересным является сочетание свёклы с яблоками. Такой тандем способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов, что не только помогает в борьбе с гипертонией, но и снижает риск образования тромбов.

Автор: Алия Карачурина