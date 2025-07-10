Ваш желудок перестанет «гореть огнём»: диетолог из США назвал 3 волшебных средства для борьбы с изжогой — результат уже через 1 день

21:40, 10 июл 2025

Американский эксперт в области диетологии и хиропрактики Эрик Берг представил нестандартный подход к решению проблем с изжогой. Его рекомендации основаны на глубоком понимании физиологических процессов в организме и могут стать настоящим прорывом для тех, кто страдает от изжоги.

Вопреки распространенному мнению о необходимости снижения кислотности желудка, доктор Берг утверждает обратное. Он предлагает повысить уровень кислотности для эффективной борьбы с неприятными ощущениями. Ключевым элементом в этой стратегии выступает яблочный уксус. Специалист рекомендует употреблять разведенный уксус (одна столовая ложка на стакан воды) на голодный желудок, преимущественно в утренние часы. Такой подход, по мнению Берга, способствует нормализации кислотно-щелочного баланса в желудке.

Второй метод, предложенный экспертом, заключается в обогащении рациона морской солью и продуктами, богатыми калием. Эти вещества играют ключевую роль в производстве соляной кислоты организмом. Достаточное количество соляной кислоты необходимо для оптимального функционирования пищеварительной системы и предотвращения изжоги.

Третий, и, пожалуй, наиболее важный аспект в борьбе с изжогой, по мнению доктора Берга, связан с витамином B1 (тиамином). Эксперт подчеркивает, что дефицит этого витамина может привести к снижению выработки желудочной кислоты, что, в свою очередь, провоцирует появление изжоги. Поэтому Берг настоятельно рекомендует включить в рацион продукты, богатые витамином B1, или рассмотреть возможность приема соответствующих добавок.

Статья носит информационный характер.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen