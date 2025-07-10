Возьмете сахар на контроль: врач назвал фрукт, полезный при диабете — легко найдете на даче

21:36, 10 июл 2025

Диабет — серьезное заболевание, при котором организм теряет способность эффективно производить или использовать инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Многие полагают, что больным диабетом следует полностью исключить сладкие продукты из рациона. Однако, как утверждает врач Людмила Терина, такой подход не всегда оправдан.

По словам специалиста, некоторые фрукты могут стать союзниками в борьбе с диабетом. Особое внимание Терина уделяет черной сливе. Этот фрукт обладает уникальными свойствами, помогающими поддерживать нормальный уровень сахара в крови и даже предотвращать развитие диабета.

Черная слива улучшает усвоение углеводов организмом. При правильном употреблении она не только не вредит больным диабетом, но и обогащает их рацион важными витаминами и минералами. Терина рекомендует ежедневно употреблять около половины стандартной тарелки слив. Однако важно помнить, что любые изменения в диете необходимо согласовывать с лечащим врачом.

Одно из главных преимуществ сливы — ее низкий гликемический индекс. Это означает, что употребление сливы не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови. Более того, этот фрукт помогает регулировать содержание глюкозы и улучшает переваривание пищи.

Полифенолы, содержащиеся в сливе, обладают противовоспалительным действием и защищают клетки от повреждений. Это особенно важно для диабетиков, так как хроническое воспаление часто сопутствует этому заболеванию.

Регулярное употребление слив может облегчить такие симптомы диабета, как частое мочеиспускание и постоянная жажда. Интересно, что не только плоды, но и косточки, и листья черной сливы обладают полезными свойствами. Настои и отвары из них помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Стоит отметить, что слива — это фрукт, а не ягода, как иногда ошибочно полагают. Ее относят к фруктам, потому что она растет на деревьях и имеет одну косточку, в отличие от ягодных культур.

Хотя эта информация может быть полезной для многих, важно подчеркнуть, что она носит ознакомительный характер. Любые изменения в диете или лечении диабета следует обсуждать с квалифицированным медицинским специалистом, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen