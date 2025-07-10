Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Несколько глотков — и кишечник полностью здоров: с этим напитком заболевания органа останутся в прошлом — для идеального пищеварения

Несколько глотков — и кишечник полностью здоров: с этим напитком заболевания органа останутся в прошлом — для идеального пищеварения

21:20, 10 июл 2025

Кишечник, часто называемый «вторым мозгом» организма, играет важную роль в поддержании общего здоровья и самочувствия человека. Однако вместо того, чтобы полагаться на разнообразные пищевые добавки, которые могут нарушить естественный баланс микрофлоры, эксперты рекомендуют обратить внимание на более простое и эффективное решение.

Марат Зиннатуллин, известный гастроэнтеролог, недавно поделился интересными наблюдениями в своих социальных сетях. По его словам, минеральная вода может оказывать благотворное влияние на пищеварительную систему благодаря высокому содержанию важных микроэлементов. Этот природный напиток способен поддержать здоровье не только кишечника, но и других жизненно важных органов, таких как печень, желудок и поджелудочная железа.

Однако Зиннатуллин подчеркивает необходимость умеренности в потреблении минеральной воды. Чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям, поэтому важно соблюдать рекомендованные дозировки.

Помимо положительного влияния на пищеварение, минеральная вода обладает и другими полезными свойствами. Она помогает поддерживать водно-солевой баланс в организме, улучшает функционирование нервной и мышечной систем. Особенно ценным этот напиток может стать для беременных женщин, страдающих от токсикоза.

Для достижения заметного эффекта специалист рекомендует включить минеральную воду в ежедневный рацион. Регулярное употребление поможет максимизировать пользу от этого природного средства.

Интересно отметить, что кишечник содержит более 100 миллионов нервных окончаний, напрямую связанных с головным мозгом. Современные исследования все чаще подтверждают связь между состоянием микробиома кишечника и психическим здоровьем человека, в частности, с развитием депрессии и повышенной тревожности.

Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер. Перед внесением любых изменений в свой рацион или режим питья, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным медицинским специалистом, который сможет учесть индивидуальные особенности вашего организма.

Простой напиток — и кишечник полностью здоров: проблемы с пищеварением останутся в прошлом — рекомендация врача из США

Читайте также:

Простой напиток — и кишечник полностью здоров: проблемы с пищеварением останутся в прошлом — рекомендация врача из США
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: кишечник здоровье советы минеральная вода
Читайте также

Почки будут работать словно часы: вот какой продукт стоит добавить в рацион прямо сейчас — врач выбрал лучший
Здоровье
Почки будут работать словно часы: вот какой продукт стоит добавить в рацион прямо сейчас — врач выбрал лучший
Одна щепотка — и кишечник здоров: никакого метеоризма и вздутия — бродильные и гнилостные процессы побеждены на корню
Здоровье
Одна щепотка — и кишечник здоров: никакого метеоризма и вздутия — бродильные и гнилостные процессы побеждены на корню
Дискомфорт и вздутие живота: проглоченная жвачка может привести к тяжелым последствиям
Это интересно
Дискомфорт и вздутие живота: проглоченная жвачка может привести к тяжелым последствиям
Доживете до 100 лет: этот напиток защитит сердце от недугов
Это интересно
Доживете до 100 лет: этот напиток защитит сердце от недугов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен