Волосы начнете мыть реже, о перхоти забудете: сделайте это с расческой — очень нужный лайфхак

20:03, 10 июл 2025

Многие люди сталкиваются с проблемой быстро загрязняющихся волос, не подозревая, что причина может крыться в незаметном на первый взгляд источнике.

Исследования показывают, что регулярная чистка расчески играет важную роль в поддержании здоровья волос и кожи головы. На щетинках и поверхности расчески со временем накапливаются отмершие клетки эпидермиса, пыль и другие загрязнения. При каждом расчесывании эти вещества возвращаются на волосы и кожу головы, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

Последствия использования грязной расчески могут быть весьма неприятными. Это не только ускоренное засаливание корней волос, но и риск возникновения перхоти, а также воспалений на коже головы. Таким образом, недостаточное внимание к чистоте расчески может свести на нет все усилия по уходу за волосами.

Эксперт по бытовым лайфхакам Константин Нечетов предлагает простой и эффективный метод очистки расчески. Для этого потребуется минимум средств: кипяток и обычный шампунь. Процедура занимает всего несколько минут, но может значительно улучшить состояние ваших волос.

Алгоритм очистки прост: наполните стакан очень горячей водой, добавьте небольшое количество шампуня и размешайте. Погрузите расческу в получившийся раствор на 2-3 минуты. После этого тщательно промойте ее под струей горячей воды, удаляя остатки загрязнений.

Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру каждые одну-две недели. Регулярная чистка расчески — это не просто гигиеническая мера, но и способ продлить жизнь вашим волосам, сделать их более чистыми и шелковистыми.

Автор: Алия Карачурина