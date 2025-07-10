Прекратите пенять на погоду: врач Чупанова назвала патологии, вызывающие метеозависимость — проблема серьезнее, чем кажется

18:39, 10 июл 2025

В последние годы все чаще можно услышать жалобы людей на плохое самочувствие, связанное с изменениями погоды. Однако многие скептики считают, что метеочувствительность — не более чем выдумка, используемая для оправдания лени или плохого настроения. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Врач-невролог Разият Чупанова утверждает, что метеочувствительность — вполне реальное явление. Однако важно понимать, что погода сама по себе не вызывает новых заболеваний. Ее роль заключается в том, что она может усугублять уже существующие проблемы со здоровьем, которые в обычных условиях могут никак себя не проявлять.

По словам специалиста, наиболее часто на изменения погодных условий реагируют люди, страдающие хроническими заболеваниями. К таким недугам относятся бронхиальная астма, ревматизм, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и мигрень. Кроме того, метеочувствительность часто наблюдается у лиц с тревожными и депрессивными расстройствами.

Если вы замечаете, что ваше самочувствие резко ухудшается при смене погоды, это может быть сигналом о наличии скрытых проблем со здоровьем. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования. Возможно, что сейчас ваши недуги находятся в «спящем» состоянии, но с возрастом они могут проявиться более явно.

Для облегчения симптомов метеочувствительности врачи рекомендуют увеличить потребление воды. В то же время следует ограничить употребление алкоголя и избегать переедания, так как эти факторы могут усугубить негативное влияние погодных изменений на организм.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen