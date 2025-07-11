На теле растут белые волосы? Чем это может грозить, рассказал американский дерматолог

14:13, 11 июл 2025

Недавно внимание специалистов привлек необычный симптом, который может указывать на наличие онкологических заболеваний задолго до их клинического проявления.

Дерматолог Скотт Уолтер раскрыл информацию о редком феномене, известном как «злокачественный пушок». Этот симптом проявляется в виде внезапного и быстрого роста тонких белых волосков на участках тела, обычно лишенных волосяного покрова. Чаще всего такие волоски появляются на ушах, щеках и носу.

Уолтер подчеркивает важность этого симптома, так как он может опережать диагностику рака на два с половиной года. «Злокачественный пушок» служит своеобразным сигналом тревоги, позволяющим заподозрить наличие онкологического заболевания еще до появления других, более очевидных признаков.

Эксперт отмечает, что данный симптом может сопровождать различные виды рака. Однако он призывает не паниковать при обнаружении у себя подобных изменений, а незамедлительно обратиться к специалисту для проведения тщательного обследования.

Медицинское сообщество напоминает, что существует множество малоизвестных симптомов, которые могут указывать на серьезные заболевания. Любые нехарактерные изменения в организме должны стать поводом для консультации с врачом. Своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на успешное лечение и благоприятный исход даже при самых серьезных диагнозах.

Автор: Алия Карачурина